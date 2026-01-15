Innovazione cardiologica a Vasto: stimolazione selettiva all’avanguardia

L’innovazione cardiologica si fa concreta all’ospedale di Vasto, dove l’équipe diretta dal Dott. Nanda Furia ha compiuto un’importante pietra miliare: l’esecuzione della stimolazione selettiva della branca sinistra, una procedura all’avanguardia nel campo del pacing cardiaco.

Questo intervento, un vero e proprio balzo in avanti rispetto alle tecniche tradizionali, rappresenta un significativo ampliamento dell’offerta di servizi specialistici a livello territoriale.

La stimolazione selettiva della branca sinistra non si limita a sostituire un pacemaker convenzionale; bensì, rivoluziona il concetto stesso di assistenza elettrica del cuore.

Invece di forzare l’attivazione ventricolare con impulsi artificiali e potenzialmente asincroni, questa tecnica sofisticata sfrutta il sistema di conduzione intrinseco del cuore.

L’energia elettrica viene indirizzata con precisione lungo la branca sinistra, ottimizzando la sequenza di depolarizzazione e promuovendo una contrazione ventricolare più coordinata, fisiologica e sincronizzata.

Questo approccio, lungi dall’essere un mero intervento meccanico, mira a ripristinare un ritmo cardiaco più naturale, minimizzando l’interferenza con la fisiologia intrinseca del cuore.

I benefici clinici osservati nel caso specifico sono tangibili.

L’elettrocardiogramma post-intervento ha documentato una marcata miglioria nella sincronia dell’attività elettrica ventricolare, suggerendo un’efficienza contrattile superiore.

Questi risultati preliminari alimentano la speranza di un miglioramento sostenibile della funzione cardiaca nel tempo, con un potenziale impatto positivo sulla qualità di vita del paziente.

L’assenza di complicanze durante e dopo l’intervento testimonia la perizia dell’équipe e l’efficacia della procedura.

Il successo di questa iniziativa è frutto di un’intensa collaborazione multidisciplinare.

Oltre alla leadership del Dott. Furia, l’intervento ha visto il contributo essenziale dei cardiologi Daniele Esposto e Nicola Diella, con il supporto infermieristico di Marzia Sirolli e Graziella Ciffolillo e la competenza tecnica di Diego Russo.

Questa sinergia di competenze specialistiche sottolinea come l’approccio integrato sia fondamentale per la realizzazione di procedure complesse e ad alta specializzazione.

Il Dott. Furia evidenzia come questa tecnica rappresenti un vantaggio sostanziale per i pazienti, non solo per la stimolazione più naturale, ma anche per il potenziale di preservare la funzione cardiaca a lungo termine.

L’introduzione di questa procedura all’interno dell’ospedale di Vasto e della Asl Lanciano Vasto Chieti non solo eleva il livello dell’assistenza sanitaria locale, ma rafforza il ruolo dell’ospedale come centro di eccellenza, capace di offrire prestazioni innovative che fino ad oggi erano prerogativa di strutture altamente specializzate.

Questo traguardo sottolinea l’impegno costante dell’équipe a integrare le più avanzate tecnologie e metodologie nel percorso di cura dei pazienti, ampliando l’accesso a trattamenti all’avanguardia a livello territoriale.