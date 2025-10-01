Instabilità al Sud: piogge, vento e rischio neve in montagna.

Un sistema depressionario, attualmente posizionato sopra l’area del Sud Italia, sta determinando un quadro meteorologico complesso e variabile su gran parte della penisola.

Le previsioni, aggiornate alle 8:00 di domani, indicano un’azione significativa di venti di moto nord-orientale, i quali contribuiscono a generare un raffreddamento in quota e a innescare fenomeni instabili.

L’Adriatico centro-meridionale è la regione più direttamente esposta all’influenza del ciclone, con precipitazioni moderate o intense, a tratti persistenti, e un’accentuata ventilazione.

Condizioni simili si riscontrano lungo le coste tirreniche della Sicilia e della Calabria, estendendosi anche al versante ionico reggino, dove l’azione dei venti amplifica l’umidità e favorisce la formazione di piogge.

Sulla pedemontana piemontese, invece, si segnalano isolate zone di instabilità, con possibilità di rovesci sparsi e temporanei fenomeni convettivi, sebbene in un contesto generale di condizioni più favorevoli.

In alta quota, gli Appennini Centrali e Meridionali, in particolare sopra i 1200-1400 metri, potrebbero vedere deboli nevicate nelle ore serali e notturne, un fenomeno legato al progressivo calo delle temperature in quota e all’apporto di umidità proveniente dal Sud.

Nelle ore notturne e fino alle 8:00 di venerdì, l’instabilità sarà più marcata su Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia settentrionale, dove si prevede un tempo variabile con precipitazioni sparse.

Il resto del territorio nazionale godrà di condizioni meteorologiche più stabili, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

L’analisi dei modelli meteorologici suggerisce che questo sistema depressionario, sebbene in attenuazione, persisterà nei prossimi giorni, mantenendo alta l’attenzione per possibili variazioni nelle condizioni meteorologiche regionali.

È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti previsionali per una migliore gestione delle attività quotidiane e per prevenire eventuali disagi.