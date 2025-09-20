Introdacqua: il borgo abruzzese che sfida lo spopolamento.

Introdacqua, un piccolo scrigno incastonato nel cuore dell’Abruzzo, si erge a straordinaria eccezione nel panorama demografico italiano, un’inversione di tendenza che sfida lo spopolamento cronico che affligge molti borghi.

A riempire le sue case, un tempo silenziose e a rischio abbandono, non sono discendenti di emigrati o parenti, bensì centinaia di cittadini anglofoni provenienti da ogni angolo del mondo, individui privi di legami familiari preesistenti con il territorio.

Il fenomeno, definito “anomalo” dal sindaco Cristian Colasante, è la diretta conseguenza di una ricerca di qualità della vita che trascende le frontiere nazionali.

Inglesi, statunitensi, canadesi, australiani, irlandesi, scozzesi, e altri ancora, hanno scelto Introdacqua come luogo di residenza, costruendo comunità stabili e radicandosi profondamente nel tessuto sociale.

Più di venticinque famiglie, ormai, risiedono stabilmente da anni, alcune investendo nel patrimonio immobiliare locale con l’acquisto di più proprietà, riflettendo una fiducia e un’intenzione di lungo termine.

La rinascita di Introdacqua non si limita al mero ripopolamento.

È una vera e propria metamorfosi culturale ed estetica.

Le case antiche, ristrutturate con cura nel rispetto del loro stile originale, risplendono di nuovo, adornate da fiori che ne esaltano la bellezza.

Associazioni culturali e musicali vibrano di energia, mentre festival ed eventi animano le piazze anche nei mesi meno frequentati, creando un’atmosfera festosa e accogliente.

Un rituale domenicale, nato spontaneamente, testimonia l’integrazione tra la comunità locale e i nuovi arrivati: Wolfgang, un tedesco, e Diane, un’americana, con le loro chitarre e l’amplificatore Marshall, offrono un concerto di flamenco-messicano nella piazza centrale, creando un punto di aggregazione informale e un momento di convivialità.

I nuovi residenti, come Audrey e Greg dell’Alabama, sono attratti da un insieme di fattori: prezzi immobiliari accessibili, un ambiente naturale incontaminato, una ricca tradizione musicale, incarnata dalle bande locali, e una posizione strategica, con facile accesso a centri urbani più grandi come Sulmona.

Tuttavia, l’elemento cruciale è stato l’accoglienza calorosa e la disponibilità degli introdacquesi, un fattore che ha facilitato l’integrazione e creato un clima di fiducia reciproca.

Massimo Tardio, bibliotecario e custode della casa museo D’Angelo’s House, dedicata all’emigrazione, sottolinea come questo atteggiamento abbia reso il processo di arrivo e di integrazione particolarmente significativo.

Introdacqua vanta una diaspora di personaggi illustri, emigrati che hanno lasciato un segno nel mondo.

Beverly D’Angelo, attrice di fama internazionale, e Ilio Di Paolo, wrestler, sono solo alcuni esempi di introdacquesi che hanno raggiunto il successo all’estero.

La loro eredità continua a ispirare la comunità, con i figli di Di Paolo che ritornano ogni anno per premiare i giovani meritevoli con una borsa di studio in memoria del padre.

Altri illustri espatriati includono l’organista jazz Tony Monaco, l’attore Ivo Garrani, il linguista Ernesto Giammarco e il poeta Pascal D’Angelo.

Oggi, Introdacqua, con una popolazione che si avvicina ai duemila abitanti, è un esempio di comunità multiculturale che irradia ispirazione per le altre località dell’entroterra italiano.

La particolarità di questo fenomeno risiede nella capacità di preservare l’identità locale, evitando l’omologazione culturale.

Non si tratta di assimilazione, ma di una vibrante coesistenza di diverse culture che arricchisce il tessuto sociale.

Audrey Edwardson, originaria di Belfast e organizzatrice del festival musicale “Intro Sounds”, ne è una testimonianza diretta, evidenziando come l’evento attiri ogni anno migliaia di appassionati, consolidando la reputazione di Introdacqua come polo di attrazione culturale.

La resilienza e l’adattabilità di una comunità capace di accogliere l’alterità, mantenendo al contempo le proprie radici, costituiscono un modello prezioso per il futuro delle aree interne italiane.