Isernia: Rievocazione di Celestino V, un tuffo nel Medioevo.

Un’immersione emozionante nel XIII secolo anima Isernia, città natale di Papa Celestino V, con la sesta edizione del suggestivo Corteo storico che rievoca il suo passaggio del 1294.

Più di duecento figuranti, avvolti in costumi d’epoca meticolosamente riprodotti, hanno tessuto un affresco vivace e solenne, perlustrando le vie della città, dalla periferia alla secolare cinta muraria, fino a culminare in una toccante cerimonia dinanzi alla cattedrale.

L’evento, profondamente radicato nel tessuto storico-ecclesiastico locale, celebra un momento cruciale: il legato papale al capitolo cattedrale di due croci di inestimabile valore, reliquie custodite con reverenza e simbolo tangibile del legame spirituale e materiale tra il pontefice e la sua terra.

Celestino V, figura venerata come patrono della città, incarna un ideale di umiltà, fede e spiritualità che continua a risuonare nel cuore degli isernini e oltre.

L’organizzazione, frutto di una collaborazione sinergica tra la Proloco, la Regione Molise, la Provincia di Isernia, il Comune e la Diocesi di Isernia-Venafro, mira a perpetuare la memoria di un uomo che, con la sua rinuncia al potere temporale, divenne archetipo di rinuncia e di ricerca del divino.

Il Corteo, un’opera complessa e raffinata, riflette un processo creativo guidato dalla direzione artistica di Emilia Vitullo, che ha curato la sceneggiatura e la regia, affiancata dalla consulenza storica di Monsignor Claudio Palumbo e Fernando Cefalogli, e dall’abile selezione musicale di Luigi Vitullo.

La loro expertise ha contribuito a creare uno spettacolo autentico e ricco di dettagli storici.

La ricca programmazione del 2025 introduce elementi inediti, ampliando l’esperienza immersiva.

Particolarmente significativa è la cena medievale, un’iniziativa esclusiva curata dall’Accademia Italiana della Cucina.

Attraverso un menù accuratamente ricostruito, ispirato alle ricette e ai sapori del XIII secolo, si propone una vera e propria “macchina del tempo” culinaria.

I piatti, preparati con ingredienti e tecniche dell’epoca, non solo delizieranno il palato, ma offriranno anche una finestra affascinante sulla vita quotidiana e le abitudini alimentari del tempo, evocando l’atmosfera conviviale e la cultura gastronomica che caratterizzarono il pontificato di Celestino V.

L’evento si propone di trascendere la semplice rievocazione storica, offrendo un’esperienza sensoriale completa, un viaggio emozionante nel cuore del Medioevo.