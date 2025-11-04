Istituto De Cecco in Vaticano per il Giubileo Pace e Dialogo

La comunità dell’Istituto Alberghiero Ipssar “De Cecco” di Pescara si appresta a vivere un momento di profondo significato, il 5 novembre, con un’udienza speciale in Vaticano, in occasione del Giubileo “Insieme per educare alla Pace al Dialogo”.

Circa seicento persone, tra studenti, docenti, personale scolastico, genitori e rappresentanti istituzionali, saranno accolte in udienza da Papa Leone XIV nella suggestiva Sala Nervi, un luogo simbolo dell’architettura moderna e del dialogo interreligioso.

L’incontro, guidato dalla dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, si configura come un’occasione privilegiata per riflettere sull’importanza dell’educazione come strumento di pace e riconciliazione in un mondo segnato da crescenti tensioni geopolitiche e disuguaglianze socio-economiche.

La presenza del pontefice rappresenterà un raro atto di riconoscimento per un istituto che ha costantemente dimostrato un forte impegno nella promozione dei valori fondamentali dell’umanità.

Un elemento centrale della cerimonia sarà la benedizione papale alla targa commemorativa che celebra l’inaugurazione della nuova Aula Magna, dedicata all’imprenditore Peppe De Cecco, figura di spicco nel panorama economico locale e sostenitore appassionato dell’istituto.

La sua visione imprenditoriale, intrinsecamente legata alla valorizzazione del territorio e alla promozione del *Made in Italy*, si è concretizzata in un solido legame con la scuola, sostenendone l’evoluzione e incoraggiando la formazione di giovani professionisti capaci di coniugare tradizione e innovazione.

Questo tributo testimonia un’eredità di impegno sociale e culturale che va oltre il mero ambito economico.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Libreria San Paolo e con il sostegno del Tribunale Ecclesiastico per l’Abruzzo e il Molise, nonché di Radio Speranza, non è un evento isolato, ma si inserisce in un percorso di dialogo interreligioso e di promozione della cultura della pace, in linea con le direttive del Giubileo.

La partecipazione del presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, sottolinea il riconoscimento istituzionale di questo impegno.

Alessandra Di Pietro ha espresso la profonda emozione che accompagnerà questo momento, sottolineando come la benedizione del Santo Padre rappresenti un’occasione unica per rinsaldare l’identità dell’istituto e rafforzare il suo ruolo di promotore di valori universali.

In un’epoca segnata da conflitti e incertezze, l’incontro con il pontefice si propone come un gesto concreto di speranza e di apertura, un invito all’accoglienza e al dialogo costruttivo.

L’Istituto “De Cecco”, in quanto scuola alberghiera e turistica, porta con sé un significato simbolico particolarmente rilevante.

L’ospitalità, intesa non solo come professione, ma come ethos di vita, rappresenta un ponte tra culture diverse, un atto di diplomazia informale capace di superare barriere e promuovere la comprensione reciproca.

Questa forma di accoglienza, radicata nella tradizione italiana, incarna i valori dell’inclusione, del rispetto e della condivisione, elementi imprescindibili per la costruzione di un futuro più pacifico e prospero.

Il contributo dell’istituto, dunque, si configura come un messaggio universale di speranza e di condivisione, un invito a riscoprire il valore dell’incontro e del dialogo come strumenti per costruire un mondo migliore.