Italia si illumina arancione per la sicurezza dei pazienti

Il 17 settembre, l’Italia si ferma a riflettere su un pilastro fondamentale del diritto alla salute: la sicurezza delle cure e della persona assistita.

Questa giornata, istituita a livello nazionale, rappresenta un momento cruciale per promuovere una cultura della prevenzione degli errori e per elevare gli standard di qualità nell’assistenza sanitaria.

In Abruzzo, l’impegno concreto si traduce in un gesto simbolico e significativo: l’illuminazione di arancione, colore simbolo della sicurezza del paziente, sulla facciata di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila e sul suo colonnato.

Un richiamo visivo potente per l’intera comunità, che sottolinea la priorità data alla tutela della salute dei cittadini.

L’importanza della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure va ben oltre la mera celebrazione annuale.

Si radica in un processo continuo di miglioramento, alimentato dalla formazione, dalla sensibilizzazione e dall’adozione di protocolli rigorosi.

Ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) ha attivato programmi dedicati, con l’obiettivo di incrementare le competenze del personale sanitario e di promuovere un approccio centrato sul paziente, attento ai rischi potenziali e alle migliori pratiche.

L’istituzione ufficiale della Giornata nazionale nel 2019, attraverso una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha formalizzato un percorso iniziato con l’adesione dell’Italia alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Questa convergenza globale testimonia la condivisione di un impegno comune per garantire standard elevati di sicurezza in ambito sanitario, riconoscendo che prevenire gli eventi avversi è un investimento nella salute pubblica e nel benessere individuale.

Il tema scelto per la celebrazione annuale offre una direzione specifica per le azioni di miglioramento.

L’attenzione per il 2025, focalizzata sull’ottimizzazione dei processi di cura per neonati e bambini con lo slogan “Patient safety from the start!”, evidenzia la vulnerabilità di questi soggetti e l’importanza di un approccio proattivo fin dalle prime fasi della vita.

Questo focus sottolinea che la sicurezza del paziente non è un obiettivo secondario, ma un principio guida che deve permeare ogni aspetto dell’assistenza, dalla diagnosi alla terapia, dalla prevenzione delle infezioni alla gestione del dolore.

Si tratta di un percorso che coinvolge non solo gli operatori sanitari, ma anche i pazienti e le loro famiglie, promuovendo una cultura della responsabilità condivisa e della trasparenza.

La Giornata rappresenta quindi un’occasione per rinnovare l’impegno verso un sistema sanitario sempre più sicuro, equo e incentrato sulla persona.