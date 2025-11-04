Italy al Futuro: Investimenti, Innovazione e Crescita Regionale

Rivoluzionare il Futuro Italiano: Investimenti, Innovazione e Crescita RegionaleSelecting Italy, la terza edizione dell’evento promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si configura come un momento cruciale per il futuro economico del Paese.

Oltre ad essere un’occasione di networking tra territori italiani e imprese internazionali, l’iniziativa ambisce a stimolare una riflessione profonda e costruttiva sulle strategie per attrarre capitali esteri, promuovere l’innovazione e rilanciare la crescita economica su scala nazionale e regionale.

Il Generali Convention Center di Trieste, sede degli incontri, diventa così il fulcro di un dibattito che coinvolge figure chiave del panorama politico ed economico italiano.

L’intervento dei ministri Antonio Tajani (Affari Esteri), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze) e Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione) sottolinea l’importanza strategica dell’evento a livello governativo.

La presenza di presidenti di Regione come Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Marco Bucci (Liguria), Marco Marsilio (Abruzzo) e Luca Zaia (Veneto) evidenzia l’impegno delle autonomie locali nel guidare il cambiamento e nell’individuare percorsi di sviluppo sostenibile.

Selecting Italy non si limita a una mera esposizione di dati e proiezioni.

L’obiettivo primario è quello di creare un ecosistema virtuoso, basato sulla condivisione aperta di esperienze e buone pratiche.

Si mira a identificare soluzioni concrete per superare le barriere che frenano l’afflusso di investimenti, quali la burocrazia complessa, la carenza di infrastrutture digitali avanzate e la necessità di semplificare il quadro normativo.

Un elemento cruciale del convegno è l’analisi dei fattori che influenzano la competitività italiana nel contesto globale.

Si discuterà dell’importanza di investire in capitale umano, promuovendo la formazione di competenze specialistiche in settori strategici come l’intelligenza artificiale, la transizione energetica, la bioeconomia e la manifattura avanzata.

La digitalizzazione della pubblica amministrazione e la creazione di un ambiente favorevole all’imprenditoria innovativa sono considerate priorità assolute.

L’iniziativa pone l’accento sulla necessità di un approccio integrato, che coinvolga attivamente il sistema delle università, dei centri di ricerca e delle start-up.

La collaborazione pubblico-privato viene considerata un pilastro fondamentale per favorire la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di nuove tecnologie.

Si mira a creare un circolo virtuoso in cui l’innovazione genera crescita economica e occupazione.

In definitiva, Selecting Italy si presenta come un’opportunità irripetibile per definire una nuova visione per il futuro dell’Italia, un futuro basato sull’attrazione di investimenti mirati, sulla promozione di un’innovazione diffusa e sulla creazione di un ambiente economico dinamico e resiliente, capace di rispondere alle sfide del XXI secolo.