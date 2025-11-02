La Cassazione e il dolore: la battaglia legale della famiglia Di Lorenzo.

La vicenda giudiziaria che coinvolge la famiglia Di Lorenzo, devastata dal tragico attentato ai mercatini di Natale di Berlino del 2016, si arricchisce di una complessa riflessione sul significato di “convivenza” e sui limiti della prova legale in situazioni di lutto e trauma.

La scomparsa di Fabrizia Di Lorenzo, giovane donna di 31 anni strappata alla vita mentre acquistava regali di Natale nella capitale tedesca, dove risiedeva da tre anni, ha innescato un percorso legale tortuoso, culminato in una decisione della Corte di Cassazione che solleva interrogativi cruciali in materia di diritto al risarcimento danni.

Inizialmente, l’amministrazione prefettizia aveva negato a Gerardo, fratello di Fabrizia, l’indennizzo previsto dalla legge, innescando una serie di ricorsi che hanno attraversato i diversi gradi di giudizio.

La decisione del Tribunale di Sulmona, che aveva riconosciuto la possibilità per il fratello di accedere al risarcimento, si è poi scontrata con la valutazione della Corte d’Appello, che ha contestato l’esistenza di una convivenza materiale tra i due fratelli al momento del decesso.

La decisione della Corte di Cassazione, pur mantenendo ferma la tragicità dell’evento e il diritto alla compassione, ha precisato un principio di diritto di stringente importanza: la prova della convivenza, in un contesto legale di questo tipo, non può basarsi unicamente su asserzioni o testimonianze indirette.

La “convivenza”, per avere efficacia probatoria, necessita di una documentazione oggettiva e verificabile, che attesti la coabitazione e l’indissolubile legame materiale tra i soggetti coinvolti.

Questa interpretazione, apparentemente formale, apre un dibattito più ampio sul peso della memoria e del legame affettivo nel diritto.

Come quantificare il valore del rapporto fraterno, soprattutto quando le circostanze del lutto hanno cancellato o reso inaffidabili le prove documentali? La richiesta agli avvocati di produrre “testi e certificati” per comprovare la convivenza solleva una questione etica: è giusto ridurre un rapporto così intimo e profondo a una mera questione di prove formali?La vicenda Di Lorenzo, dunque, non si esaurisce in una semplice battaglia legale per un risarcimento.

Essa rappresenta un monito a riflettere sulla necessità di un approccio più sensibile e flessibile da parte del sistema giudiziario nei confronti delle vittime di tragedie, tenendo conto delle peculiarità del trauma e delle difficoltà intrinseche alla ricostruzione di un quadro probatorio in situazioni così complesse.

La ricerca di prove, in questo caso, rischia di soffocare ulteriormente il dolore di una famiglia già devastata, evidenziando la distanza tra il rigore della legge e la delicatezza del sentimento umano.