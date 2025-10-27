La English School de L’Aquila brilla: primo ai Cambridge Awards!

La English School of L’Aquila si è distinta con un traguardo di eccellenza, conquistando il primo posto ai Cambridge Exam National Awards 2025, un prestigioso riconoscimento conferito dall’Università di Cambridge.

Questo risultato non è solo una celebrazione del successo scolastico, ma riflette una strategia didattica innovativa e un impegno costante verso l’eccellenza nella preparazione linguistica.

La scuola, saldamente radicata nel tessuto culturale dell’Aquila, si è guadagnata la primazia per aver mantenuto il numero più elevato di candidati, in media, tra i centri di preparazione dislocati in tutta Italia.

Questi centri, costituiti all’interno di istituzioni pubbliche che propongono la certificazione di inglese riconosciuta a livello internazionale – un percorso formativo che spazia dal livello A2 fino al C2 – rappresentano un punto di accesso fondamentale per studenti di ogni età e provenienza.

La crescita esponenziale degli studenti che hanno affrontato gli esami Cambridge nella provincia dell’Aquila nel 2025, con un incremento del 27%, sottolinea un’evoluzione significativa rispetto alla media nazionale, fermatasi all’11%.

Questo dato eloquente testimonia un crescente interesse per le certificazioni linguistiche riconosciute, e la capacità della English School of L’Aquila di intercettare e soddisfare questa domanda.

Andrew Laird, direttore della rinomata istituzione, ha espresso grande soddisfazione per questo importante riconoscimento, ricevuto durante l’incontro annuale dei centri d’esame a Roma.

Il premio, a suo dire, è la diretta conseguenza di un lavoro di squadra impeccabile, basato su una rigorosa attenzione alla qualità, un’organizzazione meticolosa e un dettaglio che fa la differenza in ogni fase del percorso di preparazione agli esami Cambridge.

La sua visione va oltre la mera preparazione agli esami, mirando a fornire agli studenti non solo gli strumenti per superare le prove linguistiche, ma anche a coltivare una vera e propria passione per la lingua inglese e per la cultura anglosassone.

Il successo della English School of L’Aquila rappresenta un modello di eccellenza didattica, capace di coniugare tradizione e innovazione, e di promuovere un approccio personalizzato all’apprendimento linguistico, che valorizzi le potenzialità di ogni singolo studente.