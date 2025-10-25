L’Aquila cammina per Gaza: solidarietà e arte a sostegno di Emergency.

Un viaggio nel cuore di L’Aquila per un atto di resilienza e speranza: “Passeggiate per Gaza”.

L’Aquila si unisce alla rete globale di “Tour Guides for Gaza”, un’iniziativa coraggiosa e umanitaria che fonde la riscoperta del patrimonio artistico con la raccolta fondi a sostegno di Emergency, un’organizzazione che da decenni offre assistenza medica essenziale alle popolazioni vulnerabili colpite da conflitti, con un focus particolare sulla Striscia di Gaza.

Venerdì 1° novembre, l’eco delle storie aquilane si mescolerà a un profondo messaggio di solidarietà.

Due visite guidate gratuite, programmate per le ore 11:00 e le 16:00, ripercorreranno le tappe significative del percorso “Sulle orme di Celestino V”, offrendo al contempo un’opportunità unica: l’apertura straordinaria del Museo della Ceramica di San Domenico, scrigno di arte e tradizione.

Il punto di convergenza sarà in Piazza Fontesecco, il fulcro pulsante del centro storico, da dove si dipanerà un itinerario che non è solo una passeggiata tra monumenti e vicoli, ma un percorso simbolico, un atto di vicinanza a chi soffre.

L’iniziativa nasce dall’ingegno del progetto “Le Visite di Carla”, un’associazione che, con passione e competenza, si dedica da anni alla valorizzazione del ricco patrimonio artistico e culturale aquilano.

La collaborazione con il gruppo Emergency L’Aquila, impegnato attivamente nella raccolta fondi e nel supporto sanitario alle popolazioni colpite da guerre e disastri umanitari, conferisce all’evento una dimensione di profonda responsabilità sociale.

Il percorso si concluderà in Piazza San Basilio, luogo dedicato alla riflessione e al raccoglimento, un momento di silenzio e di empatia volto a sensibilizzare la comunità e a focalizzare l’attenzione sulla drammatica situazione di Gaza.

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti né barriere: un gesto di umanità che si traduce in un contributo tangibile.

Durante la passeggiata, i visitatori avranno la possibilità di effettuare donazioni volontarie a favore di Emergency, un’organizzazione che opera in prima linea per salvare vite e alleviare sofferenze.

Un piccolo contributo di 1,50 euro, volto a coprire il costo obbligatorio del noleggio degli auricolari, faciliterà l’esperienza di ascolto e condivisione.

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto in questa significativa iniziativa, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 349.7820922.

È un invito a camminare insieme, non solo per scoprire la bellezza di L’Aquila, ma anche per tendere la mano a chi ha bisogno, testimoniando che la solidarietà è un ponte che può superare ogni confine.