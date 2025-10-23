L’Aquila, capitale della cultura 2026: valorizzare il patrimonio immateriale.

L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, si appresta a celebrare il ventennario della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro) con un evento cruciale: l’undicesima riunione delle Comunità Patrimoniali della Rete Faro Italia e una tavola rotonda dedicata al patrimonio culturale immateriale.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 23 al 26 ottobre, riflette una crescente consapevolezza del ruolo imprescindibile del patrimonio culturale – non solo quello monumentale, ma soprattutto quello immateriale – come motore di identità, coesione sociale e sviluppo sostenibile.

Questa riflessione si inserisce in un contesto globale che vede un rinnovato interesse per la salvaguardia e la valorizzazione delle espressioni culturali che costituiscono il tessuto connettivo delle comunità.

Il patrimonio immateriale – un universo in continuo divenire, composto da saperi tradizionali, pratiche rituali, forme d’arte performative, conoscenze legate al territorio e memorie condivise – non è un mero retaggio del passato, ma una risorsa vitale per il futuro.

La sua tutela implica non solo la conservazione delle forme esteriori, ma soprattutto la trasmissione dei significati, dei valori e delle competenze che vi sono intrinsecamente legati.

La Convenzione UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale fornisce un quadro normativo fondamentale per l’identificazione, la documentazione, la protezione e la promozione di questo patrimonio.

Complementare a questa prospettiva è la Convenzione di Faro, che introduce un elemento cruciale: il diritto delle persone e delle comunità patrimoniali a partecipare attivamente alla definizione delle politiche culturali e alla valorizzazione del proprio patrimonio.

Questo approccio partecipativo è essenziale per garantire che le iniziative di tutela siano pertinenti, inclusive e sostenibili.

L’Italia, con la sua straordinaria ricchezza di tradizioni e saperi, vanta un numero significativo di elementi riconosciuti dall’UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale, tra cui il rito della Perdonanza, un’esperienza religiosa unica che coinvolge l’intera comunità aquilana.

Tuttavia, il patrimonio immateriale italiano è molto più vasto di quanto possa essere rappresentato da questa lista, comprendendo una miriade di feste popolari, saperi artigianali, rituali religiosi, dialetti, musiche e danze che incarnano l’identità culturale dei diversi territori.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), attraverso l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC), è attivamente impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale con un approccio transdisciplinare, che integra competenze ingegneristiche, umanistiche e sociali.

Progetti innovativi come l’Action Research per la Valorizzazione del Molo San Vincenzo a Napoli e il più recente progetto PRIN PNRR M.

A.

C.

IN.A.

mirano a definire piattaforme digitali per la gestione del costruito storico, promuovendo la fruibilità e la conservazione di questi beni preziosi, soprattutto nelle aree interne del paese.

L’evento all’Aquila rappresenta quindi un’opportunità cruciale per rafforzare la collaborazione tra le Comunità Patrimoniali, per promuovere il coinvolgimento delle nuove generazioni nella trasmissione dei saperi e delle memorie collettive e per definire strategie innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale come motore di sviluppo sostenibile, innovazione sociale e rinnovato senso di appartenenza.

Si tratta di un investimento nel futuro dell’Italia, un futuro che affonda le sue radici nella ricchezza e nella diversità del suo patrimonio culturale immateriale.