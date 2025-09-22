L’Aquila Città del Libro: Successo e sguardo al 2026

La terza edizione di “L’Aquila Città del Libro” si è conclusa con un successo tangibile, accogliendo oltre duemila persone e consolidando il festival come punto di riferimento culturale per il territorio abruzzese e un ponte verso l’orizzonte del 2026, anno in cui L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura.

L’evento, sostenuto dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, ha trasformato l’Auditorium del Parco del Castello in un crogiolo di voci, idee e prospettive, un vero e proprio laboratorio di pensiero che ha intrecciato il dibattito internazionale con le radici profonde del contesto locale.

Il festival, nato nel 2023, si è distinto per la varietà e l’autorevolezza degli ospiti, un parterre di figure di spicco nel panorama intellettuale italiano, da Giordano Bruno Guerri a Franco Cardini, passando per Marco Travaglio, Francesco Borgonovo, Federico Palmaroli e il Ministro Gennaro Sangiuliano.

Questa pluralità di voci ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e stimolante, favorendo un confronto aperto e costruttivo tra pubblico e relatori.

Gli organizzatori esprimono un profondo senso di gratitudine per la partecipazione calorosa e attiva della comunità aquilana, sottolineando come l’impegno culturale rappresenti un atto d’amore verso il proprio territorio, un investimento nel suo futuro.

Particolarmente sentiti sono stati gli incontri che hanno coinvolto figure chiave della politica locale, come i sindaci Biagio Tempesta e Massimo Cialente, affiancati da voci autorevoli del giornalismo e della letteratura abruzzese, tra cui Miska Ruggeri, Angelo De Nicola, Alessandro Rico e Salvatore Santangelo.

Questi momenti hanno offerto uno sguardo privilegiato sulle sfide e le opportunità che il territorio sta affrontando, favorendo un dialogo diretto e partecipativo.

Claudia Pagliariccio, promotrice del festival, ha espresso viva riconoscenza alle istituzioni che hanno reso possibile l’evento, in particolare all’amministrazione guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, alla Provincia e alla Regione, con un ringraziamento speciale all’Assessore Roberto Santangelo e al Presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha presieduto la conferenza di Francesco Borgonovo.

L’immagine di migliaia di concittadini immersi tra libri e conversazioni ha rappresentato una fonte di grande emozione, confermando il valore inestimabile della cultura come collante sociale e motore di crescita.

Guardando al futuro, il festival si configura come un tassello fondamentale nel percorso verso il 2026, un trampolino di lancio per un’offerta culturale ancora più ampia e diversificata.

L’auspicio è quello di creare un evento stabile e duraturo, capace di lasciare un’eredità significativa per la città e per l’intera regione.

Come ricorda la pietra commemorativa dedicata a Falcone e Borsellino, eretta di fronte all’Auditorium, le idee, una volta diffuse, possiedono una forza inarrestabile, capaci di trascendere il tempo e di ispirare le generazioni future.

“L’Aquila Città del Libro” si propone di essere un veicolo per la trasmissione di queste idee, contribuendo a costruire un futuro più consapevole e prospero per la comunità abruzzese.