L’Aquila, emergenza idrica: la città tra resilienza e rischio esondazioni.

L’Aquila, città ancora segnata dalla memoria sismica, si trova a fronteggiare un’emergenza idrica che mette a dura prova la resilienza della comunità e le infrastrutture.

Un evento meteorologico avverso, caratterizzato da precipitazioni diffuse e ininterrotte per oltre un giorno e mezzo, sta causando un innalzamento preoccupante dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, in particolare del fiume Aterno e dei suoi affluenti.

La persistenza delle piogge, esacerbata da una morfologia del territorio montuoso e spesso impermeabile, amplifica il rischio di esondazioni e allagamenti.

Le squadre tecniche comunali sono attive in un’attività di monitoraggio e intervento mirata alle aree più vulnerabili, punti storicamente critici come l’area di Pile e la rotonda di Santa Barbara, ma estesa a un controllo capillare di sottopassi, viadotti e infrastrutture stradali.

L’attenzione è focalizzata non solo sulla prevenzione di danni diretti, ma anche sulla valutazione della stabilità del suolo e sulla potenziale compromissione della viabilità.

L’appello all’utente alla prudenza, lanciato dall’assessore comunale alla Protezione Civile, Fabrizio Taranta, riflette la gravità della situazione.

Oltre alla mera raccomandazione, l’assessore sottolinea la necessità di un comportamento responsabile da parte di tutti i cittadini, vista la potenziale pericolosità derivante dalla combinazione di precipitazioni intense e dalla limitata capacità di deflusso delle acque.

Si tratta di un invito a comprendere che la sicurezza collettiva dipende anche dalla consapevolezza individuale.

La comunicazione non si limita all’avvertimento, ma mira a fornire strumenti di informazione.

La segnalazione specifica riguardo al rischio di allagamenti di strade e aree pubbliche, spesso conseguenza di una rete fognaria inadeguata o di accumuli di detriti, è accompagnata da consigli pratici per la mitigazione dei rischi.

L’attenzione particolare rivolta a locali interrati, come cantine e garage, spesso i primi a subire l’impatto delle acque, evidenzia la necessità di misure preventive, come la verifica della tenuta degli scarichi e l’evacuazione di oggetti di valore.

Un elemento cruciale è la sensibilizzazione degli automobilisti.

L’asfalto bagnato non solo riduce l’aderenza, ma compromette significativamente l’efficacia dei sistemi frenanti, aumentando il rischio di incidenti.

La diffusione di un video informativo sul canale YouTube del Comune dell’Aquila rappresenta un tentativo di fornire indicazioni chiare e accessibili su come comportarsi in caso di maltempo persistente, puntando a una cultura della prevenzione e della resilienza che vada oltre l’emergenza immediata.

L’obiettivo è quello di formare una comunità più preparata ad affrontare le sfide poste dai fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti in un contesto di cambiamenti climatici globali.