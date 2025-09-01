L’Aquila: Innovazione e Resilienza Urbana all’Expo 2025

La Casa delle Tecnologie Emergenti ‘Sicurezza” dell’Aquila, un modello di un approccio innovazione.

La Casa delle Tecnologie dell’Aquila rappresenta un simbolo di comeLa città di modello di innovazione e resilienza, La casa delle icambio:icambio modello, , il modellocl.

“La Casa delle Tecnologie Emergenti per la resilienza urbana.

La città dell’Aquila, laboratorio di innovazione per la sicurezza, in rappresentanza dell’Italia alla Expo 2025 a Osaka.

Il progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) dell’Aquila” si propone come modello di città resiliente, capace di coniugare la ricostruzione post-sisma con lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e l’impegno internazionale.

L’evento, programmato per il 8 settembre, vedrà la presentazione del modello aquilano di “città sicura” al pubblico internazionale, simbolo della capacità d’Italia a rispondere alle sfide globali in termini di sostenibilità, sicurezza e qualità della vita.

La CTE dell’Aquila, finanziata come progetto pilota nel 2020, si è affermata come centro di eccellenza nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per la gestione del rischio urbano, la mitigazione dei danni da eventi calamitosi e la promozione della resilienza territoriale.

Il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha sottolineato come questa partecipazione all’Expo 2025 rappresenti un’opportunità unica per presentare l’esperienza aquilana a un pubblico globale e per rafforzare l’immagine dell’Italia come paese all’avanguardia nel settore delle tecnologie per la sicurezza urbana.

A corredo, il professore Marco Graziosi, sostenitore della vocazione aquilana come polo di trasferimento tecnologico per l’Italia centrale, ha evidenziato come l’esperienza della città possa stimolare la crescita e lo sviluppo di altri territori.

Il contributo del team di ricercatori della CTE, guidato da Fabio Franchi, sarà cruciale per illustrare le soluzioni sviluppate, tra cui strumenti digitali, piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, sensori avanzati e modelli “digital twin” per la pianificazione e il controllo dei processi di ricostruzione e riqualificazione urbana.

In sintesi, l’iniziativa si configura come un ponte tra la tragedia del terremoto e la rinascita, un esempio virtuoso di come la tecnologia possa essere al servizio della comunità, migliorando la sicurezza, la sostenibilità e la qualità della vita dei cittadini, al contempo proiettando l’immagine dell’Aquila e dell’Italia nel mondo.

