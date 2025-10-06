L’Aquila, istituto penale minorenni intitolato a San Francesco: speranza e riscatto.

L’istituzione penale per i minorenni de L’Aquila, recentemente avviata con l’augurio di un nuovo inizio, assume oggi un significato più ampio e profondo con l’intitolazione a San Francesco d’Assisi, figura emblematica del perdono, della redenzione e dell’impegno sociale.

La cerimonia, celebrata in concomitanza con la festa del Santo patrono d’Italia, ha visto la partecipazione del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, il quale ha delineato la profonda valenza pedagogica e riabilitativa che l’intitolazione veicola.

Più che un mero atto simbolico, l’omaggio a San Francesco rappresenta un’affermazione di principi fondamentali per la crescita e il reinserimento dei giovani coinvolti nel sistema giudiziario.

Si tratta di valori che superano la semplice applicazione della legge, invocando un senso di responsabilità individuale e collettiva, un’etica del dovere che si fa eco ai disvalori e alle derive che caratterizzano, troppo spesso, la società contemporanea.

In un’epoca segnata da crescenti fenomeni di devianza minorile, sottolineare l’importanza del rispetto delle regole e dell’assunzione di responsabilità assume un ruolo cruciale, fungendo da bussola per un percorso di cambiamento.

Il sottosegretario ha enfatizzato come la struttura non debba essere percepita solo come un luogo di restrizione, ma come uno spazio di opportunità, un laboratorio di ricostruzione personale.

Questo processo, tuttavia, non può prescindere dalla partecipazione attiva e consapevole della comunità esterna, la quale è chiamata a svolgere un ruolo preventivo di primaria importanza.

L’intervento precoce, la sensibilizzazione, il supporto alle famiglie e la promozione di modelli positivi costituiscono pilastri fondamentali per arginare il fenomeno della criminalità minorile e offrire ai giovani un futuro diverso.

La presenza del poeta e scrittore Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, e del capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Antonio Sangermano, ha arricchito il dibattito, focalizzandosi sulla necessità di un approccio olistico e multidisciplinare.

Si tratta di un modello che integra interventi educativi, psicologici, sociali e lavorativi, mirati a favorire lo sviluppo delle competenze, la costruzione dell’autostima e la riappropriazione del senso civico.

L’istituzione de L’Aquila, con il suo nome, si configura dunque come un faro di speranza, un luogo dove la giustizia non è solo punizione, ma soprattutto opportunità di crescita e di riscatto sociale, ispirandosi all’insegnamento profondo di San Francesco: “Prega e agisci”.