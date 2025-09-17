L’Aquila, lotta all’inquinamento acustico: accordo Arpa Abruzzo e Comune

La collaborazione tra Arpa Abruzzo e il Comune dell’Aquila si concretizza in un accordo biennale volto a mitigare l’impatto dell’inquinamento acustico sul territorio e a salvaguardare il benessere della popolazione.

Questa convenzione, più di una semplice procedura amministrativa, rappresenta un investimento strategico nella qualità della vita urbana, riconoscendo il rumore come un fattore ambientale di primaria importanza, spesso relegato a un ruolo secondario nella percezione collettiva.

L’iniziativa si articola in un ciclo di diciannove sopralluoghi mirati, dotati di misurazioni fonometriche dettagliate, condotti dall’Unità operativa Aria e Agenti Fisici di Arpa Abruzzo.

La scelta di queste aree specifiche non è casuale: saranno individuate sulla base di una combinazione di dati ambientali preesistenti e, crucialmente, sulla scorta delle segnalazioni dei cittadini, creando un canale di comunicazione diretto e partecipativo.

L’impiego di strumentazione all’avanguardia e l’esperienza del personale specializzato garantiscono l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti.

L’importanza di questa convenzione, come sottolinea il direttore generale di Arpa Abruzzo, Maurizio Dionisio, risiede nella sua capacità di integrare competenze tecniche e responsabilità istituzionali.

Non si tratta solo di rilevare violazioni, ma di fornire al Comune dell’Aquila un supporto scientifico solido per la definizione di politiche di gestione del rumore più efficaci e mirate.

L’accordo si inserisce in un contesto più ampio di tutela ambientale, in linea con le direttive europee, che promuovono un approccio proattivo nella gestione degli agenti inquinanti, includendo il rumore.

Il quadro normativo di riferimento, la legge quadro sull’inquinamento acustico (n.

447/1995), sancisce l’obbligo per i Comuni di vigilare sul rispetto delle normative, non solo nell’ambito delle attività produttive e ricreative, ma anche nel processo di autorizzazione delle nuove costruzioni.

La convenzione, pertanto, funge da strumento operativo per rispondere a queste esigenze, fornendo al Comune dell’Aquila gli strumenti per integrare la valutazione acustica nei processi decisionali relativi all’edilizia e all’urbanistica.

Oltre alla semplice conformità alla legge, questa iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’impatto del rumore sulla salute pubblica.

L’esposizione prolungata a livelli elevati di rumore è infatti associata a una serie di disturbi, tra cui stress, disturbi del sonno, ipertensione e problemi cardiovascolari.

La convenzione intende, quindi, promuovere una cultura della prevenzione, incoraggiando comportamenti responsabili e incentivando l’adozione di soluzioni innovative per la riduzione del rumore, contribuendo a creare un ambiente urbano più sano e vivibile per tutti.

Si auspica che questo accordo funga da modello per altre iniziative simili in Abruzzo, consolidando un approccio integrato e partecipativo alla tutela dell’ambiente acustico.