L’Aquila: Migranti al freddo, scontro tra Chiesa e Comune

La questione dell’accoglienza dei richiedenti asilo a L’Aquila si fa drammaticamente urgente, con 24 persone, originarie di Afghanistan e Pakistan, costrette a trascorrere notti al freddo in attesa della conclusione delle lunghe procedure burocratiche.

L’associazione Fraterna Tau, che gestisce strutture di accoglienza, ha proposto una soluzione temporanea: l’apertura delle porte della chiesa di San Bernardino in Piazza d’Armi, un gesto umanitario volto a mitigare le condizioni di vita precarie dei migranti.

Tale iniziativa, tuttavia, si scontra con la ferma opposizione dell’amministrazione comunale, che ne ha diffidato pubblicamente il responsabile, Paolo Giorgi, definendola abusiva.

La decisione di Fraterna Tau nasce dall’insopportabile spettacolo quotidiano della mensa: volti segnati dal freddo, corpi intirizziti, persone che affrontano la giornata dopo aver dormito all’aperto, esponendosi a rischi per la salute e a condizioni di indigenza che sfidano la dignità umana.

L’associazione, forte del suo impegno nel fornire assistenza e supporto ai più vulnerabili, si è sentita in dovere di agire, proponendo una soluzione logistica che interrompa una spirale di sofferenza destinata ad aggravarsi con l’avvicinarsi della stagione invernale.

La chiesa, pur accogliendo i richiedenti asilo, manterrà inalterate le proprie attività religiose, con la celebrazione dei riti ortodosso e cattolico, garantendo così la continuità del servizio spirituale per la comunità locale.

L’ospitalità sarebbe limitata a sei giorni su sette, escludendo il sabato, e la struttura sarebbe sottoposta a rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione per assicurare il ripristino delle normali attività nel fine settimana.

La risposta dell’amministrazione comunale, espressa dall’assessore all’Urbanistica Francesco De Santis, è stata netta e perentoria.

La realizzazione di un dormitorio all’interno della chiesa di San Bernardino è considerata illegale, e si sottolinea la gravità della situazione urbanistica che affligge la struttura religiosa.

L’amministrazione ha reso noto che pende un’ordinanza di demolizione, resa definitiva da una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2113/2025), che conferma le ragioni del Comune.

Questo elemento aggiunge una complessa dimensione giuridica e politica alla vicenda, sollevando interrogativi sulla possibilità di trovare soluzioni alternative che concilino l’imperativo umanitario con il rispetto delle normative edilizie.

La vicenda evidenzia, inoltre, una più ampia riflessione sulla responsabilità collettiva di fronte alla crisi migratoria e sulla necessità di trovare risposte concrete e sostenibili per accogliere e proteggere i diritti dei richiedenti asilo, nel rispetto della legalità e della dignità di tutti.

L’episodio pone, infine, la questione cruciale dell’integrazione e della convivenza civile, richiamando la necessità di un dialogo costruttivo tra istituzioni, associazioni e cittadini per affrontare le sfide poste dalla globalizzazione e dalla mobilità umana.