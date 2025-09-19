L’Aquila: Piazza Duomo si mobilita per Gaza, grido contro il genocidio.

Un’onda di indignazione e solidarietà ha investito L’Aquila, riempiendo Piazza Duomo di una folla commossa e determinata a denunciare la catastrofe umanitaria che si sta consumando a Gaza.

L’appello lanciato dalla CGIL provinciale, sotto il chiaro slogan “Per Gaza, stop al genocidio”, ha catalizzato l’energia di un movimento popolare che si fa eco alle grida di dolore provenienti dalla Striscia.

La piazza, un palcoscenico di memoria e di speranza, si è trasformata in un toccante monumento alla sofferenza.

Bandiere palestinesi, cartelli con messaggi di pace e un imponente drappo multicolore, carico di un significato profondo, hanno adornato lo spazio.

Sulla pietra antica, un’installazione suggestiva ha catturato l’attenzione di tutti: un mare di scarpe, giocattoli e peluche, simbolo straziante delle vite spezzate, soprattutto quelle dei bambini innocenti, vittime di una spirale di violenza che non può più essere ignorata.

Accanto a questa commovente rappresentazione, barche di carta, richiamo visivo alla Global Sumud Flotilla, hanno simboleggiato la volontà di rompere l’assedio e portare aiuto alla popolazione assediata.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione a livello nazionale e locale, dove sindacati, associazioni e cittadini si uniscono per chiedere un immediato cessate il fuoco e una presa di posizione netta da parte delle istituzioni internazionali.

Il segretario generale della CGIL dell’Aquila, Francesco Marrelli, ha affrontato la questione con chiarezza e incisività, definendo la situazione in Gaza come un genocidio, attribuendo la responsabilità al governo israeliano e sottolineando la sofferenza indicibile del popolo palestinese.

L’appello di Marrelli è stato un invito urgente e pressante ai governi di tutto il mondo: interrompere immediatamente qualsiasi forma di collaborazione commerciale o militare, imponendo un embargo sulle armi e condannando senza riserve le azioni che stanno causando una tragedia di tali proporzioni.

Il termine “genocidio” non è stato usato alla leggera, ma come riconoscimento di una realtà innegabile, una violazione dei diritti umani fondamentali che non può essere più tollerata.

Miriam Del Biondo, segretaria FLC CGIL L’Aquila, ha sottolineato l’importanza di un fronte unito, un’alleanza di intenti che trascende le differenze organizzative.

La partecipazione massiccia alla manifestazione è stata interpretata come un chiaro segnale di dissenso, un rifiuto di rimanere indifferenti di fronte a un’ingiustizia così profonda.

Sebbene diverse categorie professionali abbiano scelto forme di protesta differenti, con scioperi programmati in date diverse, l’obiettivo comune rimane la difesa dei diritti umani e la ricerca di una soluzione pacifica e duratura.

La manifestazione a L’Aquila è stata dunque un atto di solidarietà, un grido di speranza per un futuro in cui la dignità umana e il diritto alla vita siano rispettati da tutti.