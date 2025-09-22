L’Aquila, polemiche in consiglio: respinto l’ordine del giorno su Gaza

L’assemblea comunale dell’Aquila è stata teatro di un acceso contrasto riguardante la situazione umanitaria a Gaza, culminato nel respingimento di un ordine del giorno presentato dalla minoranza.

L’iniziativa, sostenuta dalle consigliere Simona Giannangeli e Stefania Pezzopane, mirava a dedicare un momento dedicato alla riflessione e alla condanna degli eventi tragici che si stanno verificando nella Striscia di Gaza, in apertura dei lavori consiliari.

La richiesta era motivata dalla gravità della crisi umanitaria, aggravata dal massiccio intervento militare israeliano e dall’esodo forzato di una parte considerevole della popolazione, costretta a fuggire dalle proprie abitazioni.

Le consigliere intendevano inoltre esprimere solidarietà all’azione della “Global Sumud Flottilla”, un’iniziativa umanitaria volta a fornire aiuti essenziali alla popolazione colpita.

La proposta, tuttavia, è stata osteggiata dalla maggioranza di centrodestra, che ha negato qualsiasi spazio per la discussione.

La decisione, definita dalle consigliere della minoranza come una deliberata chiusura al dibattito, è stata giustificata dal consigliere Guglielmo Santella con un rinvio ad una successiva seduta, adducendo la necessità di ulteriori approfondimenti.

Le consigliere Giannangeli e Pezzopane hanno aspramente criticato questa scelta, interrogandosi sulla natura di tali approfondimenti, considerando il devastante bilancio delle vittime – un numero che supera le 70.000 persone, con una percentuale allarmante di bambini vittime del conflitto – e la plateale evidenza delle informazioni che quotidianamente provengono da fonti giornalistiche nazionali e internazionali.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sul ruolo delle istituzioni locali di fronte a drammi umanitari di tale portata, interrogando la capacità di un consiglio comunale di adempiere a un dovere di memoria e di impegno civile, soprattutto quando si tratta di un conflitto che investe direttamente la coscienza collettiva e pone questioni di diritto internazionale umanitario, di responsabilità politica e di protezione dei civili in contesti di guerra.

La decisione di posticipare la discussione, al di là delle motivazioni formali addotte, appare come un atto di silenziamento che preclude un confronto pubblico e una presa di posizione netta di fronte a una crisi che richiede non solo solidarietà, ma anche un’analisi critica delle dinamiche geopolitiche e dei fattori che la alimentano.