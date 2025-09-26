L’Aquila: Scienza, Arte e Rinascita in un Campus Urbano

L’Aquila, città ferita e resiliente, si trasforma per una giornata in un vibrante ecosistema di sapere, un campus urbano diffuso che pulsa di energia intellettuale e creativa.

Abbandonando la consueta staticità delle mura storiche, il centro storico si apre a studenti, docenti e ricercatori, offrendo un palcoscenico unico per la divulgazione scientifica, l’arte e la cultura.

L’evento, che si articola in due nuclei tematici paralleli – ‘Univaq Street Science’ e la ‘Notte europea dei ricercatori – Sharper 2025’ – rappresenta un ponte tra la ricerca accademica, la comunità scolastica e il tessuto sociale aquilano.

‘Univaq Street Science’ inaugura la giornata con un’offerta didattica pensata per stimolare la curiosità dei giovani.

Laboratori interattivi al Parco del Castello, attività pratiche al polo DSU e al Centro congressi Zordan offrono un’immersione nel mondo della scienza, rendendo accessibili concetti complessi attraverso l’esperienza diretta.

Un’occasione speciale è offerta al Forte Spagnolo, dove il Munda guida i visitatori in un affascinante viaggio alla scoperta del mammut, un’icona preistorica che riemerge dalla memoria della terra.

Il Parco, con la sua ricca simbologia, ospita incontri dedicati a Leonardo da Vinci, figura poliedrica che incarna l’ingegno umano, e al mondo antico, culla della civiltà occidentale.

Il pomeriggio si anima con una coinvolgente “caccia al tesoro” che intreccia i percorsi di studenti e cittadini, promuovendo l’integrazione e la scoperta del patrimonio culturale locale.

La serata culmina con un omaggio alla musica abruzzese, offerto dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese, un viaggio sonoro tra le tradizioni e le innovazioni che caratterizzano il panorama musicale regionale, con la partecipazione di Ettore Pellegrino e Gianluca Persichetti.

Con il calare del pomeriggio, prende il via anche ‘Sharper’, un evento che invita a scrutare i misteri dell’universo e a riflettere sul ruolo della ricerca scientifica nel progresso dell’umanità.

Piazza Duomo, cuore pulsante della città, si trasforma in un palcoscenico di scoperte, con stand dedicati ai Laboratori del Gran Sasso, un centro di ricerca di eccellenza a livello internazionale, e alle forze dell’ordine e ai corpi di soccorso, che presentano esperimenti, dimostrazioni e simulazioni per avvicinare il pubblico alle loro attività.

I più piccoli sono coinvolti in attività ludiche e didattiche che utilizzano il ghiaccio secco e le particelle invisibili per stimolare la loro immaginazione.

La serata è dedicata all’osservazione della Luna, con una conferenza scientifica che ne svela i segreti, una performance di danza che ne celebra la bellezza e concerti che ne evocano l’atmosfera.

Il percorso si arricchisce con visite guidate al Maxxi, un’istituzione culturale di riferimento, osservazioni astronomiche all’Emiciclo, che offre una vista privilegiata sul cielo stellato, e mostre al Gssi e a palazzo Cappa Cappelli, che espongono opere d’arte e reperti storici.

L’evento, nel suo complesso, si configura come un’esperienza immersiva e multidisciplinare, che coniuga l’eccellenza della ricerca scientifica con la creatività artistica e l’interesse del pubblico, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a promuovere l’innovazione culturale e sociale.

L’Aquila, più che una città in ricostruzione, si afferma come un laboratorio di idee, un luogo di incontro e di scambio, un esempio di come la conoscenza possa essere un motore di rinascita e di speranza.