L’Aquila: Sciopero e Solidarietà per la Palestina

Un’onda di partecipazione popolare ha investito questa mattina L’Aquila, con una mobilitazione dirompente che ha visto convergere studenti, lavoratori di diversi settori, pensionati e rappresentanti di associazioni del territorio.

L’evento, indetto congiuntamente da CGIL e USB, si è configurato come un atto di solidarietà concreta verso il popolo palestinese, affiancando l’iniziativa della Global Sumud Flotilla e rivendicando una cessazione immediata delle ostilità che ne minano la sopravvivenza.

Lungi dall’essere una semplice manifestazione, l’azione ha assunto le forme di uno sciopero generale promosso dalle sigle sindacali, declinato in un corteo pacifico ma determinato che ha attraversato il capoluogo.

Partito dalla periferia est, nell’area di Colle Sapone, il percorso ha snodato il suo cammino verso la Villa Comunale, toccando punti strategici come la Questura e la Fontana Luminosa, luoghi simbolici che hanno amplificato la risonanza della protesta.

“Si tratta di un risveglio delle coscienze,” ha commentato Francesco Marrelli, segretario generale CGIL L’Aquila, sottolineando l’importanza di questo momento storico.

“La partecipazione di studenti, lavoratori e pensionati testimonia una crescente consapevolezza della gravità della situazione nel Mediterraneo orientale e una volontà diffusa di agire concretamente.

“La Global Sumud Flotilla, un’iniziativa coraggiosa e umanitaria, incarna la volontà di contrastare il blocco imposto da Israele, ostacolando l’accesso aiuti essenziali e compromettendo la possibilità di creare corridoi umanitari per la popolazione civile.

Lo sciopero generale, quindi, si è configurato come un gesto di supporto a questa missione, un atto di disobbedienza civile volto a sollecitare il rispetto del diritto internazionale e a promuovere una soluzione pacifica e duratura.

La partecipazione attiva di forze politiche progressiste come Sinistra Italiana e del Partito Democratico, rappresentato dal senatore Michele Fina, ha arricchito ulteriormente la manifestazione.

Fina ha particolarmente evidenziato la presenza numerosa dei giovani, interpretandola come un messaggio potente di speranza, impegno civico e desiderio di partecipazione attiva alla costruzione di un futuro più giusto e inclusivo.

L’evento non si è limitato a una mera espressione di dissenso; si è trattato di un’affermazione di valori umani fondamentali, un invito a superare le barriere ideologiche e a costruire ponti di solidarietà tra popoli.

La mobilitazione de L’Aquila, con la sua plateale partecipazione e il suo messaggio chiaro, rappresenta un tassello importante nella battaglia globale per la giustizia, la pace e il rispetto dei diritti umani.

La speranza è che questo segnale possa amplificarsi, ispirando altre iniziative simili e contribuendo a promuovere un cambiamento profondo nelle relazioni internazionali.