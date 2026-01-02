L’Aquila si risveglia: torna la Fiera dell’Epifania!

L’attesa è quasi finita: lunedì 5 gennaio, l’Aquila si risveglia con l’effervescenza della sua tradizionale Fiera dell’Epifania, un evento che celebra la fine delle festività natalizie e segna l’inizio di un nuovo anno.

Giunta alla sua 76ª edizione, questa fiera non è solo un’occasione di commercio, ma un vero e proprio patrimonio culturale e identitario per la città e per l’intera regione Abruzzo.

Organizzata da Fiva-Confcommercio in sinergia con l’amministrazione comunale, la Fiera dell’Epifania si preannuncia un’edizione ricca di stimoli economici e di aggregazione sociale.

L’interesse suscitato è evidente: 396 domande di partecipazione testimoniano il prestigio e la desiderabilità di questo appuntamento, che la colloca tra le fiere più popolari e ambite a livello nazionale.

Un numero notevole, sebbene solo 295 posteggi siano stati assegnati, a riprova della competizione e dell’importanza che questo evento riveste per gli operatori commerciali.

Il percorso, concepito ad anello, si snoda attraverso il cuore della città, offrendo un’esperienza immersiva nella tradizione aquilana.

Partendo da Corso Federico II, l’itinerario abbraccia Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele, la suggestiva zona di San Bernardino, per poi proseguire lungo vie storiche come Panfilo Tedeschi, Signorini Corsi, Zara, Castello, Malta, per culminare con il fascino della Fontana Luminosa, il dinamismo di Viale Gran Sasso e l’atmosfera conviviale di Via Tagliacozzo.

“L’entusiasmo degli operatori è palpabile,” sottolinea Alberto Capretti, presidente Fiva-Confcommercio e Confcommercio L’Aquila, evidenziando la forte domanda proveniente da tutta Italia.

Questa Fiera non è semplicemente un mercato; è un crocevia di culture e tradizioni, un’occasione unica per scoprire prodotti artigianali e specialità gastronomiche provenienti da ogni angolo della penisola.

La varietà dell’offerta è un altro punto di forza.

Oltre ai prodotti tipici abruzzesi, i visitatori potranno assaporare le prelibatezze toscane, lombarde e liguri, con la loro rinomata pelletteria e abbigliamento.

L’Emilia Romagna offrirà le sue piadine e altre specialità, mentre la Puglia delizierà con panini, supplì e le famose olive ascolane.

L’Umbria, le Marche e la Campania porteranno con sé cannoli, dolciumi e altre golosità natalizie.

Lazio e Calabria esalteranno i loro salumi e formaggi, offrendo un panorama gastronomico completo e variegato.

Non mancheranno poi le spezie, i profumi e la bigiotteria, per soddisfare ogni tipo di desiderio.

La sicurezza rimane una priorità assoluta.

Un piano di controllo meticoloso sarà implementato lungo tutto il percorso, volto a prevenire fenomeni di scippo e abusivismo.

Saranno inoltre presenti mezzi di soccorso e personale sanitario, pronti a intervenire in caso di necessità.

Si prevedono modifiche alla circolazione per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza dei pedoni.

La Fiera dell’Epifania dell’Aquila, dunque, si prepara ad accogliere visitatori e operatori, confermando il suo ruolo di motore economico e simbolo di rinascita per la città.