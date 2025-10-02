L’Aquila: Studenti e Accademici in Mobilitazione per la Palestina

L’irruzione, l’abbordaggio simbolico della Global Sumud Flotilla, ha scosso anche L’Aquila, catalizzando in poche ore un’ondata di mobilitazione studentesca e accademica.

La città, ferita da un passato sismico e ora testimone delle devastazioni umane e materiali che affliggono la Palestina, ha risposto con un’espressione di dissenso che si è manifestata in due assemblee chiave: una nell’ambito delle Scienze Umane presso l’Università, l’altra al Gran Sasso Science Institute, epicentro di ricerca avanzata e, in questo caso, di riflessione critica.

Le discussioni, intense e appassionate, hanno scavato a fondo nelle implicazioni della guerra in corso sugli atenei, analizzando le conseguenze sulla ricerca, sulla didattica e, soprattutto, sulla responsabilità etica degli intellettuali.

Al di là della mera constatazione della situazione, si è discusso di come le istituzioni accademiche possano diventare luoghi di resistenza, di analisi indipendente e di supporto concreto alla popolazione palestinese.

Le assemblee non si sono limitate alla riflessione teorica.

Sono state il preludio ad un ciclo di iniziative immediate e concrete.

La prima, un sit-in improvvisato in piazza Regina Margherita, ha visto la partecipazione di centinaia di studenti, ricercatori e cittadini.

L’aria era carica di rabbia e frustrazione, espressa attraverso cartelli e striscioni che accusavano apertamente il governo italiano di collusione con gli Stati Uniti, dipingendolo come una colonia culturale ed economica.

Le accuse non si sono fermate all’amministrazione statunitense, ma hanno investito direttamente il vicepremier Antonio Tajani, il cui commento sulla relativizzazione del diritto internazionale è stato interpretato come una chiara ammissione di complicità con le violenze in corso.

La critica, feroce e puntuale, ha sottolineato come la presunta flessibilità dell’applicazione dei principi giuridici internazionali, in questa particolare circostanza, non possa giustificare l’indifferenza di fronte alla sofferenza di un intero popolo.

Il giorno successivo, il corteo che coinvolgerà le scuole superiori, coordinato e supportato a livello provinciale da diverse sigle sindacali, promette di essere un evento di portata significativa.

La partenza, prevista per le 9.30 da Colle Sapone, segnerà un percorso che attraverserà le vie della città, un fiume umano di voci che si levano contro l’ingiustizia e che rivendicano il rispetto dei diritti fondamentali.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, a stimolare un dibattito più ampio e a esercitare pressione sul governo affinché adotti una politica estera più coerente con i principi di pace, giustizia e solidarietà.

Il corteo, lungi dall’essere una semplice manifestazione di protesta, si configura come un atto di cittadinanza attiva e un’affermazione di valori universali in un momento storico particolarmente buio.