L’Aquila: un modello di resilienza e innovazione per le città del futuro.

L’esperienza di L’Aquila, città simbolo di resilienza e innovazione, si proietta verso il futuro come un modello ispiratore per le città intelligenti del domani.

Durante l’Italian Week all’Expo 2025 di Osaka, il capoluogo abruzzese ha presentato la “Casa delle Tecnologie Emergenti Sicura” (Cte Sicura), un ecosistema integrato che incarna un approccio olistico alla rigenerazione urbana post-sisma.

Più che una semplice ricostruzione, si tratta di una trasformazione profonda, guidata dall’applicazione strategica di tecnologie all’avanguardia e da un profondo impegno verso la sostenibilità e la centralità della comunità.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha sottolineato come il Giappone, con un’acuta sensibilità alle sfide legate alla prevenzione sismica e alla resilienza urbana, abbia manifestato un vivo interesse per l’esperienza aquilana.

La visita del ministro giapponese Sakai Manabu e l’invito a Kobe, città che trent’anni fa ha affrontato una catastrofe simile, testimoniano il valore riconosciuto a un approccio che va oltre la mera riparazione fisica, abbracciando la creazione di un ambiente urbano più sicuro, efficiente e socialmente inclusivo.

La Cte Sicura di L’Aquila non si limita alla dimostrazione di singole tecnologie, ma ne integra un ventaglio diversificato: reti 5G per una connettività capillare e affidabile; intelligenza artificiale per l’analisi predittiva dei rischi e l’ottimizzazione dei servizi pubblici; cybersecurity avanzata per proteggere le infrastrutture critiche.

Un elemento chiave è l’impiego di sistemi di sensoristica distribuiti, capaci di monitorare in tempo reale lo stato di salute degli edifici e delle infrastrutture, generando dati cruciali per la gestione del territorio.

I “gemelli digitali”, repliche virtuali della città, consentono di simulare scenari, testare soluzioni e pianificare interventi in modo più efficace, riducendo al minimo i rischi e ottimizzando le risorse.

Il ricercatore Fabio Franchi ha evidenziato il ruolo dell’Expo come piattaforma globale per la condivisione di buone pratiche e l’identificazione di nuove traiettorie per lo sviluppo urbano.

La città dell’Aquila, grazie alla sua esperienza unica, si pone come un “laboratorio vivente” a disposizione di altri territori che aspirano a diventare città resilienti, intelligenti e a misura d’uomo, capaci di rispondere alle sfide del cambiamento climatico, della densità urbana e delle esigenze di una popolazione sempre più esigente.

Salvatore Provenzano e Raffaello Fico, responsabili di Usra e Usrc, hanno rimarcato che, con il completamento della ricostruzione materiale, l’attenzione si concentra ora sul rilancio economico e sociale del territorio, e soprattutto sul ristabilimento della fiducia tra la comunità e le istituzioni.

Questo processo di ricostruzione non si limita alla riedificazione di edifici, ma implica la creazione di un nuovo patto sociale, basato sulla trasparenza, la partecipazione e la responsabilità condivisa, per costruire un futuro più prospero e sostenibile per tutti.

La candidatura di L’Aquila a Capitale Italiana della Cultura 2026 rappresenta un’ulteriore opportunità per proiettare l’esperienza aquilana sulla scena nazionale e internazionale, testimoniando la forza di una comunità che ha saputo trasformare la tragedia in motore di innovazione e progresso.