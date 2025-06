Laureati in Ingegneria Gestionale: un traguardo e nuove opportunità.

La celebrazione del traguardo raggiunto da oltre 500 laureati in Ingegneria Gestionale ha segnato un momento significativo per l’Università dell’Aquila, testimoniando l’evoluzione e la vitalità del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (Diiie). L’evento, tenutosi nel polo universitario di Monteluco di Roio, ha riunito docenti, partner aziendali, studenti e figure chiave nella storia del corso, unendo passato, presente e futuro dell’ingegneria gestionale.L’ingegnere gestionale, figura professionale spesso fraintesa, è stato al centro della discussione, come evidenziato dal presidente del Consiglio di area didattica, Paolo Salini. La sua essenza risiede nella progettazione e gestione dei sistemi produttivi, un ambito cruciale che permea ogni aspetto della nostra società. Salini ha sottolineato come, al di là dell’attenzione rivolta al prodotto finito, si tenda a trascurare il complesso processo che ne permette la realizzazione. L’ingegnere gestionale si pone come un elemento trasversale, capace di connetere discipline apparentemente distinte e di ottimizzare i flussi, contribuendo in maniera significativa a settori diversi, dalla pubblica amministrazione all’automotive, dall’elettronica alla logistica, e sempre più, nel settore farmaceutico.L’interesse e le aspettative dei giovani potenziali studenti, focalizzati spesso solo sugli aspetti tangibili del prodotto, rappresentano una sfida per il Diiie, che si impegna a fornire una visione più ampia e a valorizzare l’importanza della componente gestionale e organizzativa. I risultati occupazionali recenti, con un tasso di assunzioni direttamente legate all’esperienza di tesi estremamente elevato, confermano la validità del percorso formativo e la sua capacità di generare opportunità concrete per i laureati.Il direttore del dipartimento Diiie, Vincenzo Stornelli, ha delineato lo scenario occupazionale attuale, mentre il professor Luciano Fratocchi ha presentato un bilancio dei primi vent’anni del corso, evidenziando l’adattamento continuo del programma alle esigenze del mercato del lavoro. Un omaggio ai padri fondatori – Gino Cardarelli, Antoniomaria Di Ilio, Massimo Gastaldi, Pacifico Pelagagge e Giulio D’Emilia, quest’ultimo moderatore dell’evento – ha concluso la parte celebrativa, riconoscendo il contributo fondamentale di queste figure nella creazione e nello sviluppo del percorso accademico.L’analisi dei trend occupazionali ha rivelato una domanda crescente di ingegneri gestionali specializzati in logistica, gestione della filiera e, in particolare, nel comparto farmaceutico, un settore in forte espansione nel territorio abruzzese, laziale e marchigiano. In risposta a questa evoluzione, il Diiie ha annunciato l’introduzione di un nuovo percorso formativo specifico in Ingegneria Gestionale per la filiera farmaceutica, un investimento strategico volto a fornire agli studenti competenze specialistiche e a facilitare l’inserimento professionale in un settore in rapida crescita. Questa iniziativa rafforza l’impegno dell’Università dell’Aquila nel formare professionisti preparati per le sfide del futuro, capaci di interpretare le esigenze del mercato e di contribuire attivamente allo sviluppo economico del territorio.