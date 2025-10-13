Lettomanoppello: arrestato per omicidio e tentato omicidio

La comunità di Lettomanoppello, nel cuore del Pescarese, è scossa da un drammatico evento che ha coinvolto Antonio Mancini, 69 anni, arrestato con l’accusa di aver perpetrato un omicidio e un tentato omicidio nei confronti della sua ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e del nipote di soli 12 anni.

L’accaduto, avvenuto giovedì 9 ottobre, ha lasciato un velo di dolore e sgomento nell’intera vallata.

L’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta questa mattina presso il carcere di Pescara, dinanzi al giudice per le indagini preliminari Francesco Marino.

Durante la procedura, Mancini, assistito inizialmente dall’avvocato d’ufficio Marcello Cordoma, ha esercitato il diritto costituzionale di non rispondere, una scelta che, come ha chiarito lo stesso avvocato Cordoma ai giornalisti, è stata presa con l’obiettivo di preservare la possibilità di sviluppare una difesa strategica adeguata, ora affidata all’avvocato Luca Pellegrini, nominato dal detenuto quale suo legale di fiducia.

La decisione di Mancini di non rilasciare dichiarazioni, supportata dal consiglio dell’avvocato Cordoma, sottolinea la delicatezza e la complessità della situazione, in cui ogni parola potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro processo.

Le accuse contestate al 69enne sono di gravità eccezionale: omicidio e tentato omicidio aggravati, specificamente per il rapporto di parentela con le vittime, oltre a reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un colloquio precedente, avvenuto in carcere, Mancini aveva espresso, secondo quanto riferito dall’avvocato Cordoma, un quadro confuso e frammentario degli eventi, sostenendo che i colpi fossero stati sferrati per errore e lamentando una totale amnesia riguardo all’accaduto.

Questa affermazione, che necessita di essere attentamente vagliata e confrontata con gli elementi probatori raccolti dagli inquirenti, solleva interrogativi sulle dinamiche che hanno portato alla tragica vicenda e sulla possibile presenza di elementi attenuanti o di patologie che potrebbero aver compromesso la capacità di intendere e di volere.

L’indagine, ora nelle mani della procura di Pescara, si concentrerà sulla ricostruzione dettagliata dei fatti, sull’analisi delle motivazioni che hanno spinto Mancini a compiere un gesto così violento e sulla verifica della veridicità delle sue dichiarazioni, cercando di fare luce su un evento che ha profondamente scosso l’equilibrio di una comunità e aperto un doloroso percorso di giustizia e di ricerca della verità.

La nomina di un avvocato di fiducia per Mancini indica la volontà di affrontare la vicenda con la massima preparazione e con la consapevolezza della complessità delle accuse che gli vengono contestate.