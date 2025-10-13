Lettomanoppello: Rabbia, Vendetta e un’Arma Scambiata

Il tragico evento che ha scosso Lettomanoppello, un piccolo borgo del pescarese, ha innescato un’escalation di dolore e apparente desiderio di giustizia sommaria.

La morte di Cleria Mancini, una donna di 66 anni, per mano del suo ex coniuge, Antonio Mancini, 69 anni, ha lasciato una ferita profonda nella comunità, alimentando un clima di rabbia e smarrimento.

A seguito del brutale omicidio, consumatosi in pieno giorno lungo la via di accesso al paese, un uomo di 51 anni, noto alla famiglia della vittima come parente acquisito, ha compiuto una segnalazione alla centrale operativa dei Carabinieri di Popoli.

La chiamata, carica di emotività e apparente intento vendicativo, rivelava l’intenzione di eliminare l’autore del delitto, agendo con una pistola di sua proprietà.

L’intervento dei militari, tempestivo e attento, ha evitato che l’escalation di violenza potesse proseguire.

Recatisi presso l’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno scoperto un’arma non legalmente detenibile, violando così le normative in materia di armi.

La pistola, un’eredità paterna mai denunciata, era custodita nella camera da letto, celata alla vista.

L’uomo, messo di fronte alla gravità della situazione e alle implicazioni legali del suo gesto, ha alla fine consegnato spontaneamente l’arma.

L’atto, sebbene interpretabile come una manifestazione di dolore e rabbia, non cancella il reato commesso: la detenzione abusiva di armi.

La denuncia conseguente rappresenta un ulteriore tassello in un quadro di eventi tragici, che solleva interrogativi sulla gestione della rabbia, sul desiderio di giustizia fai-da-te e sul ruolo delle istituzioni nella tutela della legalità e nella prevenzione di atti di violenza.

L’episodio pone inoltre l’accento sulla necessità di un più attento monitoraggio delle persone a rischio e sulla promozione di canali di supporto psicologico per la gestione del lutto e della rabbia, al fine di prevenire ulteriori tragedie.