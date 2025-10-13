Lilt Pescara: Nonno Ascoltami per la salute femminile

Nel cuore di un impegno decennale, la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Pescara ha inaugurato una nuova iniziativa, “Nonno Ascoltami”, con un primo fine settimana intensivo dedicato alla salute femminile.

Ben quaranta visite senologiche sono state effettuate, accogliendo donne di tutte le età, dalle giovani sotto i trent’anni a quelle anziane, spesso escluse dai programmi di screening standard regionali.

Questo sforzo, parte della più ampia campagna di sensibilizzazione del mese rosa, mira a colmare una lacuna cruciale nella prevenzione oncologica.

L’iniziativa non si limita alla diagnosi precoce.

Ha un’ambizione più ampia: promuovere una cultura della prevenzione che abbracci le tre fasi cruciali: primaria, con l’educazione a stili di vita sani; secondaria, attraverso controlli regolari e screening mirati; e terziaria, fornendo supporto e cure a pazienti oncologici, sia in trattamento che “cancer survivor”, un termine che sottolinea la possibilità di una vita piena e attiva dopo il cancro.

La Lilt, con una storia di oltre un secolo dedicata alla lotta contro il cancro, lancia un appello a tutte le donne: prenotare la propria visita senologica.

La modalità è semplice: telefonare o inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 389.4433423 e 338.8666472, oppure inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected].

Gli ambulatori Lilt, situati nei distretti sanitari di Pescara Nord (ex Baiocchi) e Pescara Sud (via Rio Sparto), offrono un ambiente accogliente e professionale.

Il Presidente della Lilt Pescara, Marco Lombardo, ha sottolineato l’importanza di interpretare i dati epidemiologici recenti.

Sebbene l’incidenza del cancro al seno sia in aumento al Nord, la mortalità è più alta al Sud, un indicatore che riflette le disparità nell’accesso a cure avanzate e programmi di prevenzione efficaci.

La prevenzione secondaria, attraverso diagnosi precoci e screening regolari, si rivela determinante: nel 90% dei casi, il tumore al seno può essere sconfitto se individuato tempestivamente.

La difficoltà di prenotare esami diagnostici, come la mammografia, attraverso i canali pubblici in Abruzzo, rappresenta una barriera significativa per molte donne.

In risposta a questa esigenza, la Lilt ha intrapreso un’azione proattiva, stipulando accordi con studi radiologici di eccellenza per offrire esami a prezzi accessibili.

Questo impegno riflette la ferma convinzione della Lilt nel garantire a ogni donna il diritto alla salute e all’accesso alle cure.

L’iniziativa di screening gratuito si prolunga domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 13, all’interno del Villaggio della Salute, un luogo di incontro e di informazione allestito nell’ex Mall-Centro commerciale di Villanova di Cepagatti.

L’accesso è libero e senza necessità di prenotazione, offrendo un’ulteriore opportunità per la comunità di prendersi cura della propria salute.

Questo evento, insieme alle visite su prenotazione, è un tassello fondamentale di una strategia più ampia volta a promuovere una cultura della prevenzione e a ridurre l’impatto del cancro al seno nella regione.