Linea Adriatica potenziata: lavori da 14 a 23 gennaio

Rinnovamento e Potenziamento della Linea Adriatica: Un Intervento Strategico per il Futuro della Mobilità FerroviariaTra il 14 e il 23 gennaio, la linea ferroviaria Adriatica, un’arteria cruciale per la connettività tra il nord e il sud Italia, sarà oggetto di una significativa fase di potenziamento infrastrutturale e tecnologico.

L’intervento, che interessa il tratto compreso tra San Vito Lanciano (Pescara) e San Severo (Foggia), e che si estende ulteriormente tra Barletta e Bari, rappresenta una tappa fondamentale per modernizzare la rete e migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario nella regione.

Il progetto, finanziato con un investimento complessivo di 310 milioni di euro, di cui 100 milioni provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a rispondere alle crescenti esigenze di traffico e a garantire un servizio più affidabile e sostenibile.

Il piano di lavori prevede una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza, la capacità e la velocità della linea.

Un elemento chiave dell’operazione è la sostituzione di circa nove chilometri di binari all’interno della galleria Sinello, un tratto particolarmente delicato e soggetto a problematiche strutturali.

Parallelamente, proseguono i lavori di implementazione di sistemi di drenaggio avanzati (“water drain system”) per mitigare i rischi legati all’accumulo di acqua nelle gallerie di San Giovanni e Diavolo, contribuendo a prevenire cedimenti e garantire la stabilità delle opere.

L’intervento non si limita al rinnovo del materiale rotabile, ma include anche lavori propedeutici al raddoppio della tratta Ripalta-Lesina, un passo cruciale per eliminare i colli di bottiglia e aumentare la capacità della linea.

L’attivazione della nuova sottostazione elettrica di Fossacesia, prevista per giugno 2026, è un ulteriore investimento nel futuro della rete, con l’obiettivo di aumentare l’affidabilità dell’alimentazione elettrica e di supportare l’introduzione di treni più performanti.

Inoltre, è iniziata la prima fase del rinnovo integrale del sistema di trazione elettrica tra Ortona e San Vito, una componente essenziale per migliorare l’efficienza energetica e la compatibilità con le future generazioni di rottami.

Proseguono, inoltre, le attività necessarie alla realizzazione dell’apparato centrale computerizzato multistazione tra Fossacesia e Termoli, un sistema avanzato di gestione del traffico ferroviario che aumenterà la sicurezza e la capacità della linea.

Il 22 e il 23 gennaio, saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria su deviatoi e bivi lungo la tratta Barletta-Bari, al fine di ottimizzare le prestazioni e la sicurezza del sistema.

Un team di oltre 280 operai è impegnato su un percorso di oltre 150 chilometri, a testimonianza della portata e della complessità dell’intervento.

Per minimizzare l’impatto sulla mobilità dei passeggeri, Trenitalia ha predisposto modifiche alla circolazione dei treni.

I convogli Frecciarossa che collegano Torino/Milano/Venezia a Bari/Lecce/Taranto subiranno limitazioni di percorso in alcune stazioni, con possibili soppressioni di tratti.

Anche gli Intercity e gli Intercity notte che servono la Puglia saranno interessati da cancellazioni o variazioni di percorso.

I treni regionali tra Foggia e Termoli saranno sostituiti da autobus per l’intera durata dei lavori, e le linee Bari-Foggia, Bari-Lecce e Brindisi-Taranto vedranno variazioni negli orari.

L’intervento rappresenta un investimento strategico per il futuro del trasporto ferroviario in Italia, volto a migliorare la qualità del servizio, l’affidabilità della rete e la sostenibilità ambientale.

L’impegno è quello di completare i lavori nel più breve tempo possibile, minimizzando i disagi per i passeggeri e garantendo un futuro più efficiente e moderno per la linea Adriatica.