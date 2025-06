Lions Club L’Aquila: Un Nuovo Monitor per la Cura Materno-Infantile

Un Nuovo Capitolo per la Cura Materno-Infantile: il Lions Club L’Aquila Investe nella Sicurezza del PartoL’impegno del Lions Club L’Aquila si concretizza in un significativo potenziamento delle risorse dedicate alla salute materna e infantile presso l’ospedale ‘San Salvatore’, attraverso la donazione di un avanzato monitor multiparametrico. Questa iniziativa, che testimonia una profonda sensibilità verso le esigenze del territorio, rappresenta un passo avanti cruciale per garantire un percorso nascita più sicuro e supportato per le donne e i neonati dell’Aquilano.La cerimonia di consegna, svoltasi nell’aula ‘Alice Dal Brollo’, ha visto la partecipazione di esponenti delle istituzioni sanitarie e universitarie, unitamente ai dirigenti delle Unità Operative di Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia e Anestesia e Rianimazione. La collaborazione sinergica tra queste specialità cliniche è fondamentale per affrontare le sfide intrinseche al processo peripartum, e l’introduzione di questo nuovo dispositivo mira a rafforzare ulteriormente questa capacità di risposta.Il monitor Mindray modello N1, dotato di modulo CO₂, non si limita alla semplice rilevazione di parametri vitali. Grazie alla sua avanzata tecnologia, offre una valutazione completa e dettagliata delle condizioni materne e fetali. L’Ecg a 12 derivazioni fornisce una mappatura precisa dell’attività cardiaca, essenziale per identificare precocemente eventuali aritmie o segni di stress. La misurazione della saturazione SaO₂ permette di monitorare l’ossigenazione sia della madre che del feto, un fattore critico per prevenire complicazioni. La pressione arteriosa, costante e precisa, contribuisce a gestire le condizioni fisiologiche e patologiche. L’EtCO₂ (pressione parziale di anidride carbonica espirata) fornisce informazioni preziose sulla ventilazione e sullo scambio gassoso fetale, strumenti indispensabili per la gestione dell’analgesia durante il travaglio e per l’intervento rapido in caso di emergenze ostetriche, come le emorragie post-partum, che rappresentano una delle principali cause di morbilità materna a livello globale.L’acquisizione di questo sofisticato strumento, il cui valore complessivo ammonta a 7.600 euro, è il risultato di un’impegnativa campagna di raccolta fondi promossa dal Lions Club, che ha mobilitato la comunità e le imprese locali. Questo gesto sottolinea l’importanza di un approccio proattivo e collaborativo per migliorare i servizi sanitari e rispondere alle reali necessità del territorio.“Questa iniziativa nasce da un dialogo costante con i professionisti sanitari e dalla volontà di agire concretamente per tutelare la salute delle donne e dei neonati,” ha dichiarato Roberta Spaziani, presidente del Lions Club L’Aquila, evidenziando l’obiettivo primario di sostenere il diritto di ogni donna a vivere l’esperienza del parto in un ambiente sicuro e protetto.Il Lions Club esprime la propria gratitudine alle imprese artigiane locali – Gruppo Futura S.r.l.s., Tecnocalor di Mario Baglioni, Claudio Mastrantonio, Tecnocon di Fabio Pezzopane e Maria Cristina Baglioni – che, con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione di questo importante progetto, rafforzando il legame tra il club e il tessuto economico e sociale del territorio. L’investimento non si limita all’acquisto di un dispositivo, ma rappresenta un impegno a lungo termine per la promozione della salute e del benessere della comunità aquilana.