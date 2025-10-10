Lupa Morta: Dramma sulla Strada, Allarme per la Fauna Abruzzese

La tragica scoperta lungo la provinciale 3, a Villa Camera, nel territorio di Campli (Teramo), ha riportato alla ribalta la drammatica coesistenza tra fauna selvatica e infrastrutture viarie in Abruzzo, regione cruciale per la conservazione dell’orso marsicano e del lupo appenninico.

L’incidente, avvenuto nella galleria di Piancarani, ha avuto per vittima un esemplare di lupa, un evento che sottolinea la vulnerabilità di questi predatori in un contesto antropizzato.

La segnalazione, prontamente giunta da automobilisti testimoni, ha attivato il protocollo di intervento del vigile ecologico comunale, il quale ha coordinato le operazioni di rimozione del corpo e la sua successiva gestione da parte della ASL di Teramo, responsabile dello smaltimento e, auspicabilmente, di ulteriori accertamenti.

Questo episodio, purtroppo, non è un’anomalia.

La provincia di Teramo, e l’intera regione Abruzzo, rappresentano un habitat fondamentale per il lupo appenninico, una specie in via di lenta ripresa dopo decenni di persecuzione e decimazione.

La sua presenza, sebbene positiva per l’equilibrio ecosistemico, lo pone spesso a diretto contatto con le attività umane, generando conflitti e rischi di mortalità legati agli incidenti stradali.

La galleria di Piancarani, come molte altre infrastrutture viarie attraversano aree di pregio naturalistico, rappresentando una barriera ecologica che frammenta gli habitat e interrompe i flussi migratori.

La perdita di un individuo, come in questo caso, incide sulla struttura genetica della popolazione lupina, riducendo la sua resilienza e la sua capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali.

L’evento solleva interrogativi urgenti sulla necessità di implementare misure di mitigazione per la fauna selvatica lungo le strade regionali.

Si tratta di interventi mirati, quali la realizzazione di sottopassaggi faunistici, l’installazione di dissuasori acustici e luminosi, e la regolamentazione della velocità in tratti sensibili.

Parallelamente, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra gli automobilisti riguardo alla presenza di animali selvatici e all’importanza di una guida prudente e responsabile.

La gestione del patrimonio faunistico abruzzese richiede un approccio integrato che coinvolga istituzioni, enti parco, associazioni ambientaliste e comunità locali.

La morte della lupa a Villa Camera non deve essere semplicemente un fatto da registrare, ma un campanello d’allarme che stimoli un’azione concreta per garantire la sicurezza degli animali selvatici e la conservazione della biodiversità in Abruzzo, un tesoro da proteggere per le generazioni future.

La necessità di una valutazione dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture, e di una revisione delle esistenti, assume quindi un’importanza cruciale.