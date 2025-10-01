Lutto a Pescara: Addio a Don Beppe De Cecco, Imprenditore e Presidente

La comunità imprenditoriale e sportiva di Pescara è gravata da un lutto profondo, la perdita improvvisa di Giuseppe Adolfo De Cecco, figura emblematica e motore propulsivo per oltre tre decenni del Molino e Pastificio De Cecco.

La sua scomparsa rappresenta non solo un vuoto incolmabile per la sua famiglia, ma anche per l’intera regione, a testimonianza del suo impatto significativo sull’economia e sul tessuto sociale locale.

Il Gruppo De Cecco, in segno di profondo rispetto e riconoscimento del contributo straordinario che l’amministratore delegato e presidente ha apportato all’azienda e al territorio, ha deliberato la sospensione di tutte le attività aziendali per due giorni, un gesto che simboleggia la centralità della figura di De Cecco nella storia e nel futuro dell’impresa.

Questa decisione va oltre la mera formalità, incarnando un tributo sentito e tangibile.

Giuseppe Adolfo De Cecco, affettuosamente ricordato come “Don Beppe” dalla popolazione locale, ha incarnato un modello di imprenditoria responsabile, fondato su valori di dedizione, impegno e profonda radicazione nel territorio.

La sua visione ha guidato il Molino e Pastificio De Cecco attraverso trasformazioni cruciali, consolidando la sua posizione di leadership nel settore agroalimentare e contribuendo alla crescita economica della regione.

La sua eredità non si limita ai risultati aziendali, ma si estende alla promozione di un’etica del lavoro che unisce tradizione e innovazione.

Al di là del suo ruolo di amministratore delegato, “Don Beppe” ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo pescarese, ricoprendo la carica di presidente del Pescara Calcio.

La sua leadership è stata fondamentale nel periodo di trionfo che ha portato alla storica promozione in Serie A nel 2011-2012, un momento di orgoglio e di gioia per l’intera tifoseria biancazzurra.

La sua iniziativa e il suo sostegno finanziario sono stati determinanti per risollevare il club da una fase di profonda crisi, dimostrando un attaccamento viscerale alla squadra e alla sua comunità.

La scomparsa di Giuseppe Adolfo De Cecco lascia un vuoto incolmabile nel cuore di dipendenti, collaboratori, tifosi e di tutta la città di Pescara.

Il Pescara Calcio, con il presidente Daniele Sebastiani, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, ricordando con affetto e gratitudine un uomo che ha saputo coniugare l’eccellenza imprenditoriale con la passione per lo sport, lasciando un’eredità di valori che continueranno a ispirare le future generazioni.

La sua memoria sarà custodita come un faro di ispirazione e un esempio di dedizione al lavoro, alla famiglia e alla comunità.