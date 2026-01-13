Maestra Vallarolo: un gesto di speranza tra ombre e paura.

L’offerta di aiuto si è materializzata non come risposta a una specifica necessità, ma come un impulso generoso, un desiderio di contribuire al benessere infantile che trascende il singolo evento.

Se avessi potuto prevedere l’esplosione di clamore mediatico che ne sarebbe derivata, forse avrei rivalutato la mia decisione.

L’anonimato, un rifugio per chi agisce per altruismo, si è rivelato irraggiungibile, travolto dall’attenzione pubblica.

La maestra Lidia Camilla Vallarolo, docente in pensione da poco più di un anno, si appresta ad assumere un ruolo cruciale nell’educazione dei tre bambini coinvolti in questa peculiare situazione familiare.

La sua storia, narrata al quotidiano *Il Centro*, offre uno sguardo più intimo dietro le quinte di un evento che ha catturato l’interesse nazionale.

Originaria di Torino, la maestra Vallarolo ha scelto Vasto come sua dimora fin dall’adolescenza.

L’offerta di supporto alla scuola Spataro, dove ha insegnato per anni, è nata da un desiderio di collaborazione, un’estensione del suo impegno educativo volto ad accogliere i numerosi bambini stranieri, spesso privi di padronanza della lingua italiana, che affollano le aule.

“Quando ci si offre per aiutare,” afferma, “non si sceglie il luogo in base ai propri gusti, ma si risponde dove l’esigenza è più pressante.

” L’approccio pedagogico che intende adottare è improntato alla sensibilità e all’empatia.

Lidia Vallarolo ipotizza un inizio fatto di gioco e di interazione leggera, un tentativo di sciogliere le tensioni e di creare un clima di fiducia.

La consapevolezza della delicatezza psicologica dei bambini, presumibilmente segnati da un’esperienza traumatica, guida le sue azioni.

Si tratta di esseri umani vulnerabili, i cui bisogni primari richiedono un’attenzione particolare, un ambiente sicuro e stimolante.

Nonostante la serenità con cui intende affrontare l’incarico, la maestra esprime una crescente inquietudine.

Le continue telefonate da numeri sconosciuti e la possibilità che le sue intenzioni vengano fraintese o distorte alimentano un profondo disagio.

La paura di una denuncia, acuita dall’atmosfera di sospetto e di polarizzazione che circonda la vicenda, la spaventa.

Il suo auspicio più grande è poter svolgere il suo lavoro con pace e riservatezza, focalizzandosi esclusivamente sul bene dei bambini, garantendo loro un’infanzia il più possibile serena e protetta dalle turbolenze esterne.

L’impegno di Lidia Vallarolo non è solo un atto di servizio, ma un atto di speranza, un tentativo di restituire a quei bambini la possibilità di un futuro.