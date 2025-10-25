Magnolia Campobasso: Sport Hub per il Basket Femminile al Sud

La Molisana Magnolia Campobasso inaugura Sport Hub, un’ambiziosa piattaforma strategica volta a catalizzare lo sviluppo del basket femminile nel panorama centro-meridionale italiano.

Più che un semplice progetto, Sport Hub si configura come un ecosistema collaborativo, un vero e proprio motore di crescita per giovani talenti e per le realtà sportive territoriali.

L’iniziativa, resa possibile grazie al prezioso sostegno di La Molisana, mira a superare le tradizionali frammentazioni geografiche e competitive, favorendo la creazione di sinergie tra club di diverse dimensioni e con approcci formativi differenti.

L’obiettivo primario è quello di orchestrare una condivisione virtuosa di risorse: metodologie di allenamento all’avanguardia, competenze di staff tecnico specializzato e best practices consolidate nel tempo, al fine di supportare le atlete in un percorso di crescita olistica, che abbraccia non solo l’eccellenza tecnica, ma anche lo sviluppo personale e la consapevolezza sportiva.

“Al centro di questo progetto c’è la giovane giocatrice, con i suoi sogni e le sue potenzialità,” sottolinea Antonella Palmieri, presidente della Magnolia Campobasso.

“Riconosciamo e valorizziamo il ruolo cruciale delle società sportive, che quotidianamente investono tempo ed energie nella formazione di queste atlete.

Sport Hub vuole essere una rete che unisce territori, crea opportunità e proietta le giovani verso orizzonti più ampi, rafforzando i vivai e alimentando la passione per il basket.

“La rete Sport Hub coinvolge un nucleo strategico di otto società satellite, distribuite in quattro regioni: Molise (Pallacanestro Bojano, Ballers Lab Termoli, Pink Venafro, Airino Termoli e In Movimento Castel di Sangro), Abruzzo (Yellow Wave Pescara), Lazio (Basket Bee Sermoneta e Pallacanestro Talea Ostia), e Marche (Stamura Ancona).

La presenza in queste regioni consente di creare un bacino di talenti ampio e diversificato, favorendo la mobilità di atlete e allenatori e stimolando lo scambio di esperienze.

Un momento significativo di questa iniziativa sarà la presentazione ufficiale della partnership con la Stamura Ancona, prevista per lunedì mattina nella sala consiliare del Comune.

Questo evento simbolico segnerà l’ingresso della Stamura nel circuito Sport Hub, con le sue giovanili femminili che vestiranno divise personalizzate con il marchio Magnolia, rappresentando un ulteriore passo avanti verso la diffusione di questo modello di crescita collaborativa nel mondo del basket femminile.

Sport Hub non è solo un progetto sportivo, ma un investimento nel futuro del basket italiano.