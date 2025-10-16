Marconi chiuso: indagini in corso, scuole sospese fino a venerdì.

Il Liceo Statale Marconi di Pescara resterà inagibile anche venerdì 17 ottobre, estendendo una sospensione delle attività scolastiche iniziata in seguito a un episodio di malessere collettivo che ha coinvolto studenti e personale docente.

La decisione, sancita da un’ordinanza comunale, interviene a seguito di una situazione di potenziale pericolo che ha determinato l’evacuazione immediata dell’istituto.

L’emergenza, verificatasi in data odierna, ha generato disturbi di varia natura in circa cinquanta individui, prontamente assistiti dal personale medico del Posto Medico Avanzato allestito dalla ASL, evidenziando la necessità di un’indagine approfondita sulle cause dell’evento.

La natura della sostanza responsabile del malessere rimane al momento ignota, oggetto di un’indagine tecnica in corso.

La decisione di mantenere chiuse le porte del Marconi non è una misura affrettata, bensì il risultato di una valutazione prudenziale e responsabile.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) è stata immediatamente coinvolta e ha proceduto alla raccolta di campioni d’aria all’interno dell’edificio, i quali sono attualmente sottoposti ad analisi strumentali di laboratorio.

I risultati, cruciali per determinare la natura della sostanza e la portata del rischio, sono attesi entro 24 ore.

La proroga della chiusura, formalmente richiesta dalla Provincia di Pescara, riflette una profonda preoccupazione per la salute e la sicurezza della comunità scolastica.

La Provincia, nel suo atto formale, ha espresso la necessità di attendere con assoluta certezza l’esito delle analisi in corso prima di poter garantire un ambiente scolastico sicuro e salubre.

La decisione di sospendere le attività per un periodo prolungato è volta a prevenire qualsiasi ulteriore rischio e a ristabilire un clima di fiducia e serenità all’interno dell’istituto.

Si tratta di una misura precauzionale essenziale, volto a tutelare il diritto alla salute e alla sicurezza di studenti, docenti e personale amministrativo, in attesa di una completa ed esaustiva chiarificazione delle circostanze che hanno portato a questo inatteso e preoccupante episodio.

L’amministrazione comunale e la provincia si impegnano a mantenere informata la comunità scolastica sull’evolversi della situazione e sui tempi previsti per la riapertura del Liceo Marconi.