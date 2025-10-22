Marie Curie: Nuovi indirizzi sportivo e artistico per il liceo

Il Liceo Scientifico “Marie Curie” di Giulianova si proietta verso il futuro, inaugurando una stagione di ampliamento e diversificazione dell’offerta formativa.

L’istituto, pilastro dell’istruzione superiore nel territorio provinciale, si arricchisce di due nuovi indirizzi: l’indirizzo sportivo e quello artistico, una risposta concreta alle aspirazioni degli studenti e delle famiglie, e un segnale di vitalità per l’intera comunità.

La decisione, frutto di un processo deliberativo complesso e partecipato, è stata formalizzata dal tavolo tecnico regionale, organismo di riferimento per la programmazione dell’assetto scolastico a livello provinciale.

La delibera, presieduta dall’assessore Roberto Santangelo, recepisce le indicazioni emerse dalla Conferenza Provinciale di Riorganizzazione della Rete Scolastica, un’assemblea cruciale che ha visto la partecipazione attiva dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni della provincia di Teramo.

Il punto di svolta si è concretizzato grazie a un emendamento presentato dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Lidia Albani, che ha saputo cogliere e tradurre in proposta formale la crescente richiesta di una più ampia gamma di percorsi didattici.

L’approvazione unanime da parte dei sindaci testimonia la condivisione di questa visione strategica, che mira a rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio.

L’introduzione dei nuovi indirizzi non è solo una questione di estensione dell’offerta, ma rappresenta un investimento nel potenziale umano della provincia.

L’indirizzo sportivo, con le sue implicazioni pedagogiche e formative, promuove lo sviluppo di competenze trasversali, come la disciplina, il lavoro di squadra e la resilienza, elementi essenziali per affrontare le sfide del mondo del lavoro e della vita sociale.

L’indirizzo artistico, invece, valorizza la creatività, l’espressione personale e la capacità di interpretare il mondo attraverso il linguaggio delle arti.

La dirigente scolastica Silvia Recchiuti, il corpo docente, e l’intera comunità scolastica accolgono con entusiasmo questa importante novità.

L’assessore Albani sottolinea come questa decisione rappresenti un esempio virtuoso di ascolto delle istanze del territorio, evidenziando la sensibilità dimostrata dall’assessore Santangelo.

Il Liceo “Marie Curie”, grazie a questa evoluzione, rafforza il suo ruolo di polo di riferimento per la formazione, aspirando a diventare un punto di riferimento per gli studenti non solo di Giulianova, ma dell’intera provincia, offrendo percorsi personalizzati e opportunità di crescita professionale e personale.

Si tratta di un segnale di speranza e di progresso, un impegno concreto per il futuro dei giovani e del territorio.