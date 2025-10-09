Marin, ex GF: nuove accuse di minacce e coltello alla gola

La vicenda che coinvolge Mauro Marin, ex vincitore del “Grande Fratello” nel 2010, si arricchisce di ulteriori capitoli, delineando un quadro complesso di dinamiche relazionali segnate da accuse di violenza e minacce.

Il trevigiano di 45 anni, da anni al centro di un conflitto legale con l’ex compagna Jessica Bellei, residente a Sulmona, si trova ora nuovamente sotto inchiesta, dopo una precedente condanna per percosse e in attesa di un processo per minacce al padre della donna.

La storia, intrisa di dispute legali e interrogativi sul riconoscimento del figlio avuto con Bellei, ha conosciuto una prima risoluzione con una sentenza di venti giorni di reclusione per l’uomo, relativa a episodi avvenuti nel gennaio 2023.

Questa decisione, tuttavia, non ha posto fine alle tensioni, anzi, ha portato all’apertura di un nuovo procedimento giudiziario per minacce nei confronti del genitore della ex compagna.

L’udienza è fissata per il 26 gennaio presso il Tribunale di Sulmona, segnando un ulteriore atto in una battaglia legale protrattasi nel tempo.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Giovanni Passerini, legale di Jessica Bellei, le minacce sarebbero state reiterate durante una videochiamata che Marin avrebbe con il bambino.

L’uomo, a quanto pare, ha puntato un coltello alla gola e all’addome del padre della ex, proferendo frasi intimidatorie che suggeriscono un tentativo di controllo territoriale e un’escalation nel comportamento persecutorio.

L’aggiunta di elementi simbolici come una foto profilo con una coppola siciliana e confetti di Sulmona capovolti, alimenta ulteriormente un quadro di comportamenti provocatori e disturbanti.

Il legale di Bellei sottolinea il profondo disagio e la paura provati dalla sua assistita e dalla sua famiglia, che temono reiterate irruzioni da parte di Marin a Sulmona.

Un precedente episodio aveva già causato alla donna un trauma toracico e facciale, unitamente a un disturbo psichico che ha comportato una prognosi di cinque giorni.

La mancanza di rispetto per gli accordi presuntamente pacificatori e la persistente sensazione di insicurezza alimentano un clima di costante ansia e preoccupazione.

La difesa di Mauro Marin, rappresentata dall’avvocata Maria Romilda Ratiglia, respinge categoricamente le accuse, ribadendo l’innocente posizione del suo assistito.

Pur auspicando che la giustizia possa fare il proprio corso, la difesa si astiene da commenti ulteriori in merito alle specifiche contestazioni.

La vicenda, che si configura come un intricato intreccio di accuse, controricorsi e dinamiche relazionali complesse, solleva interrogativi sulla gestione delle dispute familiari, sulla protezione delle vittime di violenza e sull’importanza di garantire un ambiente sicuro e stabile per i minori coinvolti, soprattutto quando le relazioni genitoriali sono compromesse da comportamenti aggressivi e comportamenti potenzialmente destabilizzanti.

Il processo imminente si preannuncia cruciale per definire le responsabilità e per fornire un punto di svolta in una storia segnata da dolore e incertezza.