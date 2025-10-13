Marsica: Nasce CERGo, la Comunità Energetica del Futuro

La Marsica si proietta verso un futuro energetico condiviso: nasce CERGo, la Comunità Energetica Rinnovabile che ridefinisce il modello di produzione e consumo di energiaUn passo significativo verso la transizione ecologica e la resilienza economica della Marsica è stato compiuto con la presentazione ufficiale della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “CERGo”, un’iniziativa pionieristica che coinvolge cittadini, imprese e enti locali.

L’evento, tenutosi nella sala consiliare di Celano, ha segnato l’avvio di un progetto ambizioso, sostenuto da Enel, volto a democratizzare l’accesso all’energia pulita e a promuovere una distribuzione più equa dei benefici derivanti da essa.

CERGo si configura come un vero e proprio laboratorio di innovazione, un modello replicabile che punta a superare il tradizionale paradigma energetico, caratterizzato da centrali di produzione su larga scala e da una dipendenza spesso volatile dai combustibili fossili.

L’impianto fotovoltaico da 1 MWp, fulcro della comunità, è solo l’inizio di un percorso che ambisce a integrare ulteriori fonti rinnovabili, come micro-eolico e biomasse, sfruttando il potenziale ancora inesplorato del territorio marsicano.

La presentazione ha visto la partecipazione attiva dei sindaci di Celano (Settimio Santilli), Pescina, San Benedetto dei Marsi e Ortucchio, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa per l’intera area.

Le istituzioni locali hanno espresso un vivo interesse nell’adesione alla CER, riconoscendo l’opportunità di reinvestire i vantaggi economici generati in progetti di sviluppo sociale, con particolare attenzione alla lotta contro la povertà energetica, un problema sempre più pressante nel contesto attuale.

Enel, in qualità di partner strategico, non si limita a fornire il supporto tecnico e finanziario necessario all’avvio della CERGo, ma offre un servizio di accompagnamento completo, dalla fase di adesione alla gestione delle complesse pratiche burocratiche richieste dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e alla distribuzione degli incentivi statali, semplificando così il percorso per i partecipanti.

Questa assistenza si rivela cruciale per garantire la sostenibilità e l’efficacia della comunità energetica nel tempo.

L’adesione a CERGo è aperta a una platea diversificata: cittadini, piccole e medie imprese, enti del terzo settore dei comuni di Cerchio, Collarmele, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Ortona dei Marsi, Trasacco e Secinaro.

L’apertura di presìdi informativi nei municipi e l’imminente inaugurazione dello Spazio Enel di Celano (16 ottobre alle 11.30) testimoniano l’impegno a favorire la massima partecipazione e a diffondere la consapevolezza dei benefici derivanti dalla condivisione dell’energia rinnovabile.

L’iniziativa CERGo non è solamente una questione di energia; è un atto di responsabilità collettiva, un investimento nel futuro della Marsica, che promuove la coesione sociale, stimola l’innovazione tecnologica e rafforza l’autonomia energetica del territorio, contribuendo attivamente alla realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione nazionale ed europeo.

Si tratta di un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti pubblici, imprese private e cittadini possa generare un impatto positivo duraturo sull’ambiente e sulla qualità della vita della comunità.