MarsicaLand: Festa, Tradizione e Futuro per la Marsica

La seconda edizione di MarsicaLand ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della Marsica, consacrando il festival diffuso dell’agroalimentare come un vero e proprio motore di sviluppo socio-culturale per l’intera regione.

Dal 12 al 14 settembre, Avezzano si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, pulsante di vita e di profumi autentici, testimoniando un profondo legame tra l’uomo, la terra e le sue tradizioni.

Lungi dall’essere una semplice vetrina di prodotti tipici, MarsicaLand si è configurato come un ecosistema complesso e vibrante, dove agricoltura, enogastronomia, arte e identità culturale si sono intrecciate in un dialogo continuo.

Mercati contadini ricchi di colori e sapori, stand dedicati alle eccellenze locali, degustazioni guidate alla scoperta dei segreti delle ricette tradizionali, show cooking che hanno esaltato la creatività dei cuochi marsicani: ogni evento ha contribuito a creare un’esperienza immersiva e coinvolgente per i visitatori.

Il celebre Corteo dei Marsi, con la sua maestosità e la partecipazione di oltre 250 figuranti, ha rappresentato un momento culminante, un omaggio vibrante alla storia millenaria del territorio e alla resilienza del suo popolo.

Le musiche, i costumi, le coreografie hanno trasportato il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i secoli, rinsaldando il senso di appartenenza e l’orgoglio di essere marsicari.

“MarsicaLand è molto più di un festival,” ha sottolineato il vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente.

“È un investimento nel futuro, un progetto strategico che valorizza il patrimonio rurale, promuove un turismo sostenibile e rafforza l’identità della nostra comunità.

L’entusiasmo che abbiamo percepito è la prova tangibile del profondo legame che le persone hanno con questa terra, con le loro radici e con le loro tradizioni.

È un’occasione per celebrare la filiera corta, per sostenere i piccoli produttori e per promuovere un modello di sviluppo più equo e inclusivo.

“La visione per il futuro di MarsicaLand è ambiziosa: consolidare il festival come appuntamento annuale di rilevanza nazionale, creando un ponte tra la cultura rurale e le nuove tendenze del turismo esperienziale.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale e alla collaborazione tra tutti gli attori del territorio – produttori, istituzioni, associazioni, scuole – sarà un elemento chiave per garantire la crescita e la longevità del progetto.

Il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Abruzzo, sancito dalla Legge n.

4 del 2025, conferma il valore inestimabile di MarsicaLand come iniziativa culturale, turistica ed enogastronomica di primaria importanza per l’Abruzzo.

Un risultato che testimonia la capacità di un territorio di reinventarsi, di valorizzare le proprie risorse e di proiettarsi verso il futuro con orgoglio e determinazione, grazie all’impegno congiunto dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo, di Arap, del Comune di Avezzano e del Gal Marsica.

MarsicaLand si conferma così un’esperienza unica, un’occasione irripetibile per scoprire l’anima autentica della Marsica.