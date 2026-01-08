Marsilio rassicura sui trasporti: dialogo aperto e niente privatizzazioni.

Nel corso di un incontro con le rappresentanze sindacali dei lavoratori della TUA, il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, ha ribadito l’impegno a un dialogo aperto e costruttivo, delineando una visione strategica per il futuro del trasporto pubblico abruzzese.

L’auspicio è quello di instaurare un tavolo politico permanente, che coinvolga l’Assessorato competente e l’intera Giunta, per affrontare le questioni cruciali che emergono in vista delle scadenze contrattuali del 2026 e 2027.

Queste scadenze, che regolano i contratti di servizio, richiedono una pianificazione attenta e una discussione approfondita per garantire la continuità e l’evoluzione del sistema.

Il Presidente ha voluto disinnescare, con chiarezza, narrazioni distorte che hanno alimentato preoccupazioni nel dibattito pubblico.

Contrariamente a voci infondate, non sono previste privatizzazioni del servizio di trasporto.

La TUA opera e continuerà a operare come servizio pubblico locale, con una gestione pubblica che ne garantisce l’accessibilità e la sostenibilità.

La prospettiva di dismissioni aziendali o di smantellamento del servizio pubblico è infondata e non riflette le intenzioni della Regione.

Un focus particolare è stato dedicato alle aree interne della regione, dove la sfida principale risiede nel bilanciare l’efficienza economica con la salvaguardia del tessuto socio-economico locale.

Il Presidente ha confermato l’impegno a ottimizzare le risorse, attraverso l’adozione di mezzi di trasporto più adeguati e tecnologicamente avanzati, preservando al contempo le piccole e medie imprese di trasporto che contribuiscono attivamente alla vitalità delle comunità locali.

Si tratta di un approccio mirato a garantire la continuità del servizio, anche in aree a basso carico passeggeri, evitando tagli indiscriminati che penalizzerebbero le comunità più isolate.

Un capitolo importante riguarda gli investimenti infrastrutturali e il potenziamento del parco mezzi.

La Regione Abruzzo sta compiendo sforzi significativi per modernizzare il sistema di trasporto, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la qualità del servizio offerto ai cittadini.

A breve, sarà presentata una nuova flotta di treni, il cui valore complessivo rappresenta un investimento senza precedenti per la regione.

Questo impegno si traduce in un aumento dei chilometri percorsi su rotaia e in un ampliamento delle destinazioni, anche al di fuori dei confini regionali, favorendo la mobilità sostenibile e lo sviluppo turistico.

Infine, il Presidente ha sottolineato la decisione strategica di mantenere la gestione del trasporto su gomma affidata a un’azienda di proprietà regionale, ribadendo l’impegno a un confronto trasparente e costruttivo con i sindacati e i lavoratori, per perseguire l’interesse generale e garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente, accessibile e al servizio della collettività abruzzese.

Questo approccio mira a coniugare l’efficienza economica con la tutela del lavoro e la garanzia di un servizio pubblico di qualità.