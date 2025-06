Medici Teramo: Stop alla Riprogettazione delle Cure Primarie

La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg) di Teramo esprime profonda contrarietà e forte opposizione alla riprogettazione delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) proposta dall’azienda sanitaria locale, un intervento che, a suo avviso, rischia di compromettere la qualità dell’assistenza territoriale e di generare conseguenze negative per i professionisti e i pazienti.La critica sindacale non si limita a una mera contestazione, ma si fonda su un’analisi approfondita che evidenzia incongruenze e lacune nella formulazione del piano. Il progetto, come denunciato, sembra ignorare il quadro normativo vigente, in particolare l’assenza di una cornice contrattuale adeguata che ne supporti la legittimità. Le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), strumenti previsti per favorire l’integrazione tra i servizi territoriali, risultano inspiegabilmente mai attivate, mentre l’Accordo Integrativo Regionale, considerato ormai datato e insufficiente a rispondere alle nuove esigenze, non viene aggiornato.L’azienda sanitaria locale, nell’avanzare questa riorganizzazione, invoca l’applicazione del Decreto Ministeriale 77 del 2022 e le direttive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tuttavia, la Fimmg sottolinea come l’interpretazione e l’implementazione di tali riferimenti normativi siano state distorte, portando a una forzatura del passaggio dei medici a un ruolo unico, in palese contrasto con gli accordi collettivi nazionali di lavoro. Questa manovra unilaterale introduce inoltre una retribuzione oraria priva di base giuridica, configurando una profonda alterazione delle condizioni di lavoro.Un elemento particolarmente allarmante riguarda il futuro del personale amministrativo e infermieristico, circa cinquanta unità con un’esperienza consolidata nelle UCCP da oltre quattordici anni. Il piano aziendale, secondo la Fimmg, ne metterebbe a rischio la posizione lavorativa con la giustificazione di un modello assistenziale basato esclusivamente su personale strutturato dell’ASL, una tesi che non trova riscontro in alcuna norma di legge o regolamentare. Questa decisione, oltre a generare incertezza e disorientamento, rischia di compromettere la continuità dell’assistenza e la qualità dei rapporti con i pazienti.La Fimmg respinge con forza la narrativa aziendale che presenta questa riprogettazione come una necessità ineludibile. Si tratta, a loro avviso, di una manovra finalizzata a una riduzione drastica dei costi, eseguita in maniera arbitraria e che, al contempo, sminuisce il valore del personale sanitario e non tiene conto dell’aumento costante dei carichi di lavoro. In segno di protesta, i medici hanno deciso di non partecipare agli incontri programmati dalla ASL il 14 e il 28 giugno, giudicati mere formalità prive di qualsiasi reale possibilità di confronto.La Federazione è profondamente preoccupata per le conseguenze che questo piano potrebbe avere sulla stabilità del sistema di cure primarie e sulla fiducia dei cittadini. Si tratta di anni di lavoro sul territorio, di relazioni consolidate e di un patrimonio di conoscenze e competenze che rischiano di essere sprecato. La Fimmg chiede pertanto il ritiro immediato del piano e l’apertura di un tavolo di confronto sincero e costruttivo per definire un percorso condiviso verso la realizzazione delle Case di Comunità, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei professionisti e la continuità dell’assistenza ai pazienti. Il futuro dell’assistenza territoriale, si sottolinea, non può essere determinato da decisioni unilaterali e prive di un adeguato supporto contrattuale e normativo.