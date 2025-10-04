Meloni ad Assisi: un gesto di riconciliazione tra fede e politica.

La figura di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, si è fatta portavoce di un messaggio di unità e riconciliazione nel cuore pulsante del patrimonio spirituale italiano: Assisi.

La sua partecipazione alle celebrazioni in onore di San Francesco, custode universale e simbolo di pace, ha assunto un significato profondo, sottolineato dal gesto simbolico del ramoscello d’ulivo, antico emblema di concordia e speranza.

L’accoglienza, solenne e commovente, è stata curata dalla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dal custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, e dalla comunità francescana, testimoni privilegiati della perpetua risonanza dell’eredità francescana.

Al suo fianco, nella maestosa Basilica Superiore, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, autorità civili e religiose, e un fiume ininterrotto di pellegrini provenienti da ogni angolo d’Italia, animati dalla comune aspirazione a ritrovare valori autentici e ispirazione spirituale.

La visita di Meloni si colloca in un contesto storico-culturale di particolare rilevanza.

Il 2026 segnerà l’ottavo centenario della morte di San Francesco, un evento che sollecita una riflessione approfondita sul suo messaggio e sulla sua attualità.

La recente approvazione parlamentare della legge istitutiva del 4 ottobre come festa nazionale civile dedicata ai valori francescani – pace, fraternità e custodia del creato – conferisce un’ulteriore dimensione istituzionale alle celebrazioni, consolidando il riconoscimento ufficiale del contributo inestimabile di San Francesco all’identità nazionale.

Questa scelta legislativa, lungi dall’essere una mera formalità, riflette una rinnovata consapevolezza dell’importanza di riscoprire e promuovere i principi di non violenza, dialogo interreligioso e cura del pianeta, valori che si presentano oggi, con urgenza, come antidoti alle divisioni, all’intolleranza e alla devastazione ambientale.

La figura di Francesco, uomo profondamente radicato nella sua terra umbra, si eleva a modello universale per un’umanità alla ricerca di percorsi di riconciliazione e di sostenibilità, offrendo un’eredità spirituale capace di trascendere confini geografici e ideologici.

La presenza del Presidente del Consiglio ad Assisi, pertanto, si configura come un gesto simbolico di profonda valenza politica e morale, un invito a riscoprire le radici più autentiche dell’identità italiana e a proiettarle verso un futuro di pace, giustizia e armonia con la creazione.