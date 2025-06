Meta di speranza: un gesto per L’Aquila, 15 anni dal terremoto.

Il 6 aprile 2024, nello stadio “Tommaso Fattori” de L’Aquila, un’azione sportiva trascende il semplice risultato di un punteggio. Una meta siglata da Riccardo Ioannucci, nel match amichevole tra Italia e Inghilterra Under 19, si carica di un significato profondo, un’eco di resilienza in una data segnata dal dolore: il quindicesimo anniversario del devastante terremoto del 2009. Le maglie azzurre portano i nomi di Lorenzo Sebastiani e Riccardo Giannangeli, due giovani talenti del rugby strappati alla vita in quella tragica notte, una ferita ancora aperta nel cuore della comunità aquilana. La corsa di Riccardo verso la linea di meta, il tuffo oltre la linea bianca, si configura così come un gesto di speranza, un atto di rinascita collettiva che infiamma l’animo dei cinquemila spettatori presenti.Riccardo, classe 2005, incarna la generazione cresciuta tra le macerie, un ragazzo forgiato dalla ricostruzione materiale e morale. La sua convocazione ai Mondiali Under 20, in programma tra Lombardia e Veneto, rappresenta il coronamento di un percorso intriso di impegno e sacrificio, un riconoscimento alla sua tenacia e al talento innato.La meta segnata al 33′ del secondo tempo, in una partita vinta dagli inglesi con un punteggio di 40-10, non ha alterato il risultato finale, ma ha generato un’onda emotiva potente, un’iniezione di orgoglio per una città che ha imparato a rialzarsi dopo una caduta terribile.Oggi, Riccardo Ioannucci è un elemento importante del Petrarca Rugby, con un curriculum di presenze significative in Serie A1 e qualche apparizione nella Serie A Elite. La sua posizione in campo è quella di centro, un ruolo che richiede intelligenza tattica, solidità difensiva e capacità di lettura del gioco. L’ispirazione britannica è evidente, con richiami al gioco di Owen Farrell, ma le sue radici rimangono saldamente ancorate all’Aquila, dove ha mosso i primi passi nel mondo del rugby presso la Polisportiva e la Rugby Experience.Il suo percorso sportivo è costellato di tappe fondamentali: l’Accademia Fir, le selezioni giovanili, il Sei Nazioni con l’Italia Under 20. La consacrazione nel rugby professionistico arriva nel 2024, con prestazioni convincenti contro Giappone (a Calvisano) e Galles (a Viareggio), che attirano l’attenzione di club italiani e stranieri. Il procuratore Lanfranco Massimi riceve numerose offerte, ma, in accordo con la famiglia, la scelta ricade su Padova, una decisione dettata da considerazioni strategiche e di sviluppo professionale.La passione per il rugby è stata trasmessa dal padre Diego, ex rugbista della Scavolini, un punto di riferimento costante nel percorso di crescita di Riccardo. Al di là del campo, Riccardo coltiva interessi personali: studia Psicologia all’università, si dedica alla musica, con una particolare predilezione per il brano “End of Beginning” di Djo, e condivide la sua vita con un fedele cane. La sua storia personale si intreccia in modo indissolubile con quella della sua generazione, una generazione che cerca di liberarsi dal peso del passato, onorando la memoria delle vittime e costruendo un futuro di speranza e prosperità, trasformando il ricordo in identità e forza motrice.