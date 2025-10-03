Michele Celidonio: un padre per l’emigrazione abruzzese.

Michele Celidonio incarnò a Sulmona, e per un’intera generazione di italiani, un modello di imprenditorialità sociale profondamente radicato nel tessuto della comunità.

La sua agenzia di viaggi, ereditata dal padre nel 1896 e trasformata dopo gli studi universitari negli anni Trenta, fu molto più di un punto vendita di biglietti, confetti e liquori: divenne un vero e proprio motore di speranza e un pilastro di sostegno per coloro che sognavano un futuro oltre confine.

In un’epoca storica segnata da un’intensa ondata migratoria, Celidonio si fece interprete e facilitatore di un desiderio universale: la ricerca di opportunità e una vita migliore.

La sua figura trascende la semplice definizione di “mecenate dell’emigrazione”; fu un ponte, un garante, un padre per chi si trovava sull’orlo di un salto nel vuoto, diretto verso l’incertezza dell’America, dell’Australia, e di altre terre lontane.

L’agenzia di Sulmona si configurò come un punto di riferimento non solo per l’organizzazione del viaggio, ma anche per l’accesso a risorse vitali: anticipazioni economiche, vestiario, e la sua personale garanzia presso le banche, un atto di fiducia straordinario verso persone spesso prive di qualsiasi forma di capitale sociale.

La generosità di Celidonio si manifestava anche in gesti impensabili per i canoni del tempo.

Il saldo di un debito pagato con un asino, la rinuncia a sollecitare chi, provato dalla precarietà, non poteva restituire immediatamente, testimoniavano una profonda umanità e un approccio improntato alla fiducia nel prossimo.

La sua abitazione si apriva a chiunque avesse bisogno, a tutte le ore, simbolo di una disponibilità senza limiti.

L’elezione a senatore, un riconoscimento della sua importanza politica, suscitò in sua figlia un commento pungente e rivelatore: la sua dedizione alla comunità lo aveva reso “il papà di tutti”.

L’impegno di Celidonio non si limitò all’ambito migratorio.

Si distinse come promotore dello sviluppo turistico locale, con la nascita del complesso di Passo San Leonardo, e contribuì a portare l’industria automobilistica a Sulmona.

La sua azione parlamentare fu orientata alla difesa delle istituzioni locali, con la spinta per la creazione della provincia, non animata da spirito campanilistico, ma dalla consapevolezza che un’adeguata infrastruttura istituzionale fosse essenziale per garantire servizi fondamentali come la giustizia e l’assistenza sanitaria.

Il Premio Migranti d’Abruzzo, dedicato alla sua memoria, e l’evento “Nuovi sguardi sull’emigrazione” ne attestano l’eredità viva, un lascito che continua a ispirare iniziative volte a comprendere e sostenere i flussi migratori.

Un australiano, in occasione dei funerali della madre di Alice Di Palma, ha espresso con un gesto semplice ma eloquente la gratitudine di una comunità intera, ricordando l’importanza di un uomo che, con la sua visione umanitaria e la sua instancabile dedizione, ha contribuito a realizzare un sogno di speranza e di cambiamento per migliaia di persone.

Come affermava spesso Antonietta, “tutti abbiamo bisogno degli altri,” una lezione di profonda umanità che Michele Celidonio ha saputo incarnare e trasmettere.