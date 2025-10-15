Michetti, Pescara: Riqualificazione Sismica e Antincendio in Fase Avanzata

Il complesso intervento di riqualificazione sismica e antincendio della scuola statale Michetti di Pescara, un’opera cruciale per la comunità scolastica e per l’intera città, è giunto a una fase avanzata, con l’obiettivo di completamento previsto per aprile.

Il progetto, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un investimento significativo di 1.518.885 euro, volto a garantire la sicurezza e la modernizzazione di una struttura scolastica di primaria importanza.

L’intervento, che si articola in una complessa opera di demo-ricostruzione parziale, prevede la realizzazione di nuove incamiciature in calcestruzzo armato, l’installazione di tamponature e pareti divisorie in mattoni forati, con particolare attenzione all’efficienza energetica e all’isolamento acustico.

La sostituzione completa degli infissi, l’impermeabilizzazione della copertura e la posa di nuove pavimentazioni completano il quadro delle opere previste, puntando a creare un ambiente di apprendimento moderno, sicuro e confortevole.

Le difficoltà incontrate nel percorso di realizzazione, che hanno comportato ritardi iniziali, sono state dovute a inadempienze contrattuali riscontrate in precedenti appalti.

La risoluzione di tali problematiche ha innescato un processo articolato che ha incluso la riprogettazione integrale dell’intervento, la validazione dei nuovi progetti e un nuovo bando di gara.

Nonostante questi ostacoli, l’amministrazione comunale ha saputo mantenere fede agli impegni presi nei confronti del PNRR, assicurando la disponibilità dei fondi necessari.

L’assessore Valeria Toppetti ha sottolineato l’impegno profuso dagli uffici comunali e dall’assessorato all’edilizia scolastica per superare le difficoltà incontrate e riavviare il cantiere.

La comunità scolastica, attualmente temporaneamente ospitata presso la sede di Villa Fabio, ha ricevuto un supporto costante e personalizzato, grazie ad una comunicazione fluida e collaborativa con la dirigente scolastica Daniela Morgione.

Questo trasferimento emergenziale, pur rispondendo ad un’urgente necessità, ha evidenziato l’importanza di una scuola stabile e accogliente per la crescita e lo sviluppo degli studenti.

Il completamento dei lavori e il ritorno alla scuola Michetti rappresentano una prospettiva entusiasmante per i bambini e i ragazzi che attualmente frequentano le sedi provvisorie di via Rigopiano (scuola dell’infanzia), San Giovanni Bosco (scuola primaria) e Michetti (scuola secondaria di primo grado).

La nuova struttura, concepita secondo i principi dell’edilizia ecosostenibile, non sarà solo un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio spazio di vita e di crescita, che promuove il diritto allo studio in un ambiente sicuro, confortevole e stimolante, in linea con le più moderne esigenze pedagogiche e ambientali.

L’edificio, una volta completato, testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale verso un futuro più sicuro e sostenibile per le nuove generazioni.