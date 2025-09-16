Mobilità Accessibile a L’Aquila: Settimana Europea 2025

L’Aquila si appresta a celebrare la Settimana Europea della Mobilità 2025, un’edizione particolarmente significativa dedicata al principio cardine dell'”Accessibilità Universale”: una mobilità che non sia un privilegio, ma un diritto fondamentale per ogni cittadino, indipendentemente dalle sue capacità fisiche, età o condizione sociale.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, si protrarrà fino al 22 settembre, costituendo un’occasione imperdibile per riflettere e agire a favore di un sistema di trasporti urbano più equo, sicuro e sostenibile.

Durante il lancio ufficiale, l’Assessore alla Mobilità e Smart City, Paola Giuliani, ha illustrato le novità introdotte quest’anno, focalizzandosi sull’acquisizione di una joëlette elettrica: un ausilio motorizzato all’avanguardia che offre a persone con disabilità motorie la possibilità di vivere appieno il territorio, superando barriere architettoniche e godendo di esperienze prima precluse, come escursioni e trekking nel cuore del paesaggio aquilano.

Una dimostrazione pratica di questo impegno sarà offerta con un tour guidato nel centro storico.

Al suo fianco, il Vicesindaco Raffaele Daniele e i Rettori dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse e Fabio Graziosi, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e comunità per la realizzazione di una mobilità inclusiva.

Il ricco calendario eventi proposto intende stimolare una profonda trasformazione culturale, invitando i cittadini a ripensare le proprie abitudini di spostamento.

Si susseguono iniziative pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età e interessi: dal tradizionale “Bike to Work” e “Bike to School”, che incentivano l’uso della bicicletta per i tragitti casa-lavoro e casa-scuola, a laboratori didattici per le scuole in collaborazione con Ama e Fiab.

Un omaggio alla figura di Alfonsina Morini Strada, pioniera del ciclismo femminile, sarà celebrato con l’inaugurazione di un percorso ciclopedonale a lei dedicato, mentre Largo Giovanni Pischedda si trasformerà per un giorno in un vibrante spazio di socializzazione e spettacolo nell’ambito del “Parking Day – World Car Free Day”.

Oltre alle attività sportive e ricreative, la Settimana Europea della Mobilità 2025 prevede “Cammina e Raccogli”, un’attività che coniuga l’esercizio fisico con la sensibilizzazione ambientale, e la coinvolgente maratona “Street Science” promossa da Univaq e Gssi, un percorso immersivo alla scoperta della scienza che ci circonda.

Non mancano pedalate di gruppo, un mini bike park per i più piccoli e tre proiezioni cinematografiche a tema, capaci di stimolare la riflessione e il dibattito.

L’opportunità di vivere un’esperienza unica a bordo delle funivie del Gran Sasso, offerta gratuitamente dal Centro turistico, rappresenta un ulteriore incentivo a partecipare attivamente alle celebrazioni.

L’auspicio dell’Assessore Giuliani è chiaro: ridurre drasticamente la dipendenza dall’auto privata, favorendo l’adozione di modalità di trasporto sostenibili e condivise.

Una scelta che non beneficia solo dell’ambiente, ma promuove la salute, il benessere sociale e la qualità della vita di ogni singolo cittadino.

Il programma completo, con dettagli su orari e luoghi di svolgimento, è disponibile sul sito istituzionale del Comune e sui canali ufficiali della Settimana Europea della Mobilità, invitando tutti a contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più accessibile e verde.