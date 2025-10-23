Mobilitazione in Abruzzo e Molise: la Cgil marcia su Roma per la Democrazia al Lavoro.

Un’onda di mobilitazione investe l’Abruzzo e il Molise, con un’iniziativa promossa dalla Cgil che culminerà a Roma: la manifestazione “Democrazia al Lavoro”.

Un segnale forte, articolato su venti pullman, un treno e una compagine stimata di quattordici centinaia di partecipanti, che si fa eco alle istanze di un ampio fronte sociale.

L’appuntamento nazionale, sostenuto dalla segreteria nazionale del sindacato, si pone come una piattaforma di rivendicazioni plurime, che spaziano dalla redistribuzione della ricchezza al ripensamento delle priorità nazionali.

La conferenza stampa tenutasi a Pescara, con Carmine Ranieri, segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, e Franco Rolandi, esponente della segreteria regionale, ha delineato i dettagli logistici dell’iniziativa.

Il treno, punto nevralgico per i partecipanti provenienti da Pescara e Chieti, garantirà partenze coordinate alle prime ore del mattino.

Analogamente, pullman provenienti dalle province di Chieti, L’Aquila e Teramo convergeranno verso la capitale.

L’epicentro della manifestazione sarà Piazza della Repubblica, da cui il corteo si dirigerà verso Piazza San Giovanni, cuore pulsante della protesta.

La denuncia centrale della Cgil è rivolta alla manovra di bilancio in atto, definita una strategia ingannevole nei confronti dei lavoratori e dei pensionati.

L’introduzione del cosiddetto “fiscal drag”, lungi dall’essere un vantaggio, si rivela un’ulteriore erosione del potere d’acquisto delle famiglie, compensata a malapena da riduzioni fiscali calibrate su specifiche categorie.

La stabilizzazione dei conti pubblici, ottenuta attraverso un incremento della pressione fiscale su dipendenti e pensionati, si configura come un fardello sbilanciato, che esclude la tassazione delle rendite finanziarie e dei grandi patrimoni, perpetuando così una logica di redistribuzione regressiva.

L’auspicio di un futuro finanziario più solido, paventato per il 2026, si tinge di preoccupazione: l’uscita dalla procedura di extra deficit aprirebbe la strada a un aumento delle spese militari, promesse a partner internazionali, in un contesto di sottofinanziamento cronico di settori vitali come la sanità e l’istruzione.

Il finanziamento della sanità, in rapporto al Prodotto Interno Lordo, ha raggiunto livelli minimi storici, mentre la ricerca e l’innovazione soffocano in un clima di tagli e risorse limitate.

La manifestazione si pone, quindi, come un atto di resistenza e una rivendicazione di un modello di sviluppo più equo e sostenibile, che ponga al centro il benessere dei cittadini e la giustizia sociale, anziché la mera logica del riarmo e del risanamento contabile a scapito delle fasce più deboli della popolazione.

Un appuntamento cruciale per riaffermare il ruolo del lavoro come motore di progresso e per contrastare una politica che sacrifica il futuro del paese sull’altare di interessi ristretti.