Montesilvano: 30 nuovi Asacom per l’inclusione scolastica

L’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica con l’ingresso di trenta nuovi Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione (Asacom).

Queste figure professionali, previste dall’art.

1, comma 3, della Legge 104, rappresentano un pilastro fondamentale per garantire un supporto personalizzato agli alunni con disabilità grave, facilitando la loro piena partecipazione alla vita scolastica e promuovendo l’autonomia.

La decisione di creare e mantenere un corpo di Asacom a tempo indeterminato, fin dalla costituzione dell’Azienda Speciale nel 2005, testimonia una visione strategica che supera l’approccio emergenziale.

L’organizzazione interna, con la gestione “in house” del servizio, evita la frammentazione e l’eterogeneità che spesso derivano dall’affidamento a cooperative o associazioni esterne.

Questo modello garantisce una continuità operativa cruciale per la costruzione di relazioni di fiducia e di un legame duraturo tra l’alunno e il suo assistente, elementi essenziali per un intervento educativo efficace.

La stabilità del personale favorisce inoltre l’accumulo di competenze specifiche e la possibilità di implementare strategie individualizzate, rispondendo con maggiore precisione alle esigenze di ogni studente.

L’evoluzione del panorama scolastico montesi, con un incremento significativo della popolazione con disabilità – da circa 40 alunni nei primi anni 2000 a 128 attualmente che frequentano istituti di ogni ordine e grado – ha reso ancora più urgente l’ampliamento del servizio.

La normativa vigente stabilisce criteri di competenza territoriale: il comune di residenza dell’alunno è responsabile per il supporto scolastico di chi frequenta la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre il comune che ospita l’istituto secondario di secondo grado assume la responsabilità per gli studenti che vi si recano.

L’avviso pubblico per l’assunzione delle trenta nuove risorse, risposto da 142 candidati con 93 idonei, e l’assunzione definitiva dal 15 settembre, segna un momento di svolta.

A questo nuovo organico si aggiungono i dipendenti già in forza, portando il totale degli Asacom a circa 50 unità.

L’aumento delle ore di assistenza scolastica richieste ha reso indispensabile questo potenziamento, che si traduce in un servizio più capillare e mirato.

“Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti dall’Azienda Speciale, che migliorano costantemente,” ha sottolineato il sindaco Ottavio De Martinis.

L’impegno costante e la capacità di adattamento dell’azienda dimostrano un profondo senso di responsabilità verso la comunità scolastica.

La creazione di queste nuove opportunità di lavoro rappresenta un investimento nel futuro, un segno tangibile della volontà di costruire una società inclusiva e accogliente.

Un ringraziamento sentito va alla struttura dirigenziale e amministrativa per il lavoro profuso, e un caloroso benvenuto ai neoassunti, che con il loro contributo quotidiano, arricchiscono il tessuto sociale e educativo della città.

Il loro operato sarà una risorsa preziosa per tutti gli studenti e per l’intera comunità.