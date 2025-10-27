Montesilvano: Rifiuti, Nuova Strategia per una Città Più Pulita

A Montesilvano, si delinea un’inedita strategia di gestione dei rifiuti, che trascende la semplice risposta all’abbandono indiscriminato per proiettarsi verso un nuovo paradigma di sostenibilità urbana e responsabilità civica.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Igiene Urbana, si articola in una complessa architettura operativa, anticipando l’introduzione del sistema di raccolta porta a porta previsto per il nuovo anno, e si fonda su un cambiamento culturale profondo, più che su una mera applicazione di sanzioni.

Il cuore pulsante di questa trasformazione è una task force multidisciplinare, nata da un Protocollo d’Intesa che coinvolge il Comune, le società appaltatrici (Formula e Pulchra) e la Polizia Locale.

Questo organismo non si limita al controllo del territorio e all’irrogazione di sanzioni, ma si configura come un vero e proprio corpo di guardia dell’ambiente, affiancato da un contingente di guardie ambientali volontarie, volti a potenziare l’attività di vigilanza e a promuovere una coscienza civica diffusa.

L’impegno del Comune si concretizza anche attraverso un significativo investimento tecnologico, volto a dotare la task force di strumenti di sorveglianza all’avanguardia.

Le fototrappole, arricchite da algoritmi di intelligenza artificiale, non si limitano a registrare atti di illegalità, ma mirano a identificare modelli comportamentali e a prevedere aree a rischio, consentendo un intervento preventivo e mirato.

La presenza di agenti della Polizia Locale garantisce un collegamento diretto con le autorità e una risposta immediata in caso di necessità.

Il Sindaco Ottavio De Martinis sottolinea come questa iniziativa rappresenti un atto di amore verso la comunità e un rifiuto categorico dell’inciviltà che deturpa il paesaggio urbano.

Il nuovo sistema di raccolta porta a porta non sarà quindi un semplice cambio di procedura, ma un’occasione per riaffermare i valori di rispetto, responsabilità e tutela dell’ambiente.

La linea della “Tolleranza Zero” non è concepita come una misura punitiva, bensì come un monito a comportamenti responsabili e sostenibili.

L’Assessore all’Igiene Urbana, Alessandro Pompei, evidenzia il ruolo cruciale della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, descrivendo il protocollo d’intesa come il frutto di un intenso lavoro di concertazione.

La strategia non si focalizza unicamente sulla repressione, ma mira a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a premiare chi, quotidianamente, si impegna a mantenere pulita e ordinata la città.

Si tratta di un cambiamento di passo che implica un profondo ripensamento del rapporto tra cittadini e ambiente, un invito a ripensare il concetto di bene comune e a responsabilizzare ogni individuo nella cura del territorio.

Il tempo dell’impunità è definitivamente chiuso: Montesilvano aspira a ritagliarsi uno spazio di eccellenza nella gestione dei rifiuti, un modello di città pulita, ordinata e attenta alla salvaguardia del patrimonio ambientale.

L’obiettivo ultimo è costruire una comunità consapevole, capace di coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale, dove il rispetto per l’ambiente sia non solo un obbligo, ma una scelta condivisa.