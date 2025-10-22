Montorio al Vomano: Smart City d’Italia, un Faro di Innovazione

Montorio al Vomano, un Faro di Innovazione nel Sud Italia: Riconoscimento Nazionale per una Smart City in EvoluzioneNel cuore pulsante della più rilevante fiera nazionale dedicata alle Smart City, tenutasi a Padova, il Comune di Montorio al Vomano si è distinto con un premio che va oltre un semplice riconoscimento: l’investitura di “Miglior Comune del Sud Italia e Isole” nella categoria relativa a centri abitati tra i 2000 e i 5000 abitanti.

Questo prestigioso titolo non è frutto del caso, ma il coronamento di un percorso amministrativo improntato all’innovazione strategica, alla sostenibilità ambientale, alla digitalizzazione capillare e alla centralità del cittadino, elementi imprescindibili per configurare una vera e propria “città intelligente”.

La premiazione, comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, proietta Montorio al Vomano come eccellenza abruzzese, un modello di virtuosismo amministrativo che rafforza il posizionamento della Regione Abruzzo come territorio capace di integrare con successo la ricchezza delle proprie tradizioni con le esigenze di uno sviluppo moderno e orientato al futuro.

Il Sindaco Fabio Altitonante, esprimendo un orgoglio profondo per l’intera comunità, ha sottolineato il significato trasformativo di questo risultato, rimarcando come il premio costituisca un monito e un incentivo a proseguire nel cammino intrapreso.

L’amministrazione, consapevole delle sfide iniziali, ha perseguito una visione a lungo termine, che ha progressivamente elevato Montorio al Vomano a punto di riferimento non solo regionale, ma nazionale.

Questo successo è presentato come un bene comune, un tributo alla resilienza e all’impegno di ogni cittadino montoriese, testimonianza tangibile di quanto si possa realizzare attraverso la cooperazione, la responsabilità e la passione per il proprio territorio.

La valutazione del Comune di Montorio al Vomano si è basata su una complessa analisi articolata su sei pilastri fondamentali del modello Smart City: governance intelligente e partecipativa, economia competitiva e diversificata, ambiente sostenibile e resiliente, mobilità efficiente e integrata, qualità della vita e benessere sociale, e capitale umano qualificato e inclusivo.

In questo percorso di trasformazione profonda, l’amministrazione ha potuto contare sull’apporto strategico del Gruppo Maggioli, partner tecnologico che ha fornito soluzioni innovative per la digitalizzazione dei servizi comunali, accelerando il processo di transizione verso un’amministrazione digitale, trasparente e accessibile.

Questa partnership ha giocato un ruolo cruciale nell’ottimizzazione dei processi interni, nell’incremento dell’efficienza dei servizi e nella promozione di una cultura digitale diffusa tra i cittadini.

L’obiettivo non è stato solo quello di implementare tecnologie avanzate, ma di creare un ecosistema digitale in grado di rispondere alle esigenze specifiche della comunità, promuovendo la partecipazione attiva e il senso di appartenenza.

La premiazione rappresenta un punto di partenza per nuove sfide e per una continua evoluzione verso una città sempre più “intelligente” e orientata al benessere dei suoi abitanti.